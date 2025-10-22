朝晩の寒暖差に“この1枚”！【ユニクロ】バッグにサッと忍ばせたい♡「優秀シャツ」

少しずつ秋の気配が深まり、朝晩のひんやりした空気が感じられる今の時期。さっと羽織りやすく、気温に合わせて着脱できるシャツがあると頼りになります。今回編集部が注目したのは、落ち着いたチェック柄と大人っぽい配色が魅力の【ユニクロ】のフランネルシャツ。おしゃれな着こなしも紹介するので、ぜひ秋コーデの参考にしてみて。

1枚で秋らしさがぐっと増すフランネルシャツ

【ユニクロ】「フランネルチェックシャツ」\3,990（税込）

チェック柄のフランネルシャツ。「表はなめらか、裏はふっくらやわらかくあたたかみのある風合い」（公式サイトより）の起毛素材で、季節感のあるカジュアルスタイルを楽しめます。ボタンを留めて1枚で着れば主役級の存在感があり、羽織にすれば朝晩の寒暖差対策に役立ちそうです。

ベージュパンツを合わせてきれいめ大人カジュアルに

ブラウンとブルーを基調としたきれいめな印象のシャツに、落ち着いた雰囲気のベージュのスラックスをプラス。カジュアル過ぎない大人コーデに仕上がります。インナーは黒トップスで引き締めて、さりげなくスタイルアップを意識。秋らしい起毛素材のスニーカーと大きめなショルダーバッグを足せば、秋のお出かけにぴったりなアクティブなスタイルに。

きれいめワンピースに羽織ってカジュアルミックス

エレガントで落ち着いた印象の黒のプリーツワンピースに、ゆったりサイズのフランネルシャツをさらりとON。ぱっと目を惹くチェック柄がモノトーンコーデのアクセントです。「朝晩は少し肌寒いなーというときにバッグに忍ばせておくと便利」と@shocogram__さん。腰に巻いてアクセントにしてもよさそうです。ショートブーツを合わせて秋らしい足元に。

ジーンズやカットソーと合わせて大人カジュアルに

フランネルシャツを「毎年楽しみにしてる」という@say011さんも、ブルー × ブラウンをセレクト。白Tとブルージーンズの王道カジュアルコーデに羽織って「一気に秋っぽ」なスタイルに。ブラウンのバッグとスニーカーで統一すれば、こなれ感のある秋コーデに着地します。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@chna1002 様、@shocogram__様、@say011様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

