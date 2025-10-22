カンボジアの犯罪団地で拷問を受け死亡した20代大学生の遺体が韓国に送還された10月21日、カンボジア現地で韓国人男性が救助を求める様子を撮影した映像がテレグラムのチャンネルに投稿された。

この日午後、東南アジアの犯罪関連情報を扱うテレグラムチャンネルに、カンボジア・シアヌークビル市中心部で韓国人男性が「助けてくれ」と叫ぶ様子を収めた1分12秒ほどの映像が掲載された。

映像の中でこの男性は英語で「父はどこにいるのか。なぜ自分がここにいるのか分からない」と言い、「どうか助けてほしい。私の名前はキム○○で、42歳だ」と話した。撮影していた男性が英語で「警察を呼ぼうか」と尋ねると、「韓国大使館（Korean embassy）」と繰り返し叫んだ。

映像の投稿者は同日午後5時35分ごろ、「韓国人が精神錯乱のような症状を見せながら意味不明なことを話しており、急いで警察を呼ぼうとしている」と説明を添えて映像を掲載した。しかし約1時間後、映像下の脚注に「薬に酔っているのではなく、切迫した救助要請をしているように見える」とし、「大使館が出動すべきだ」と書き加えた。ただし、いつ撮影された映像かどうかは明らかにしていない。

韓国外交部は現地大使館職員を派遣し、映像などの確認に乗り出した。外交部関係者は中央日報に対し「実際にこの男性の父親がカンボジア現地で息子を探している。現在は大使館の支援を望んでいないが、要請があればすぐに対応する」と話した。

外交部は、業務時間外に在カンボジア韓国大使館を訪れても領事支援を受けられるよう、システムの改善を進めている。これは、カンボジアで犯罪組織に監禁された後に脱出した韓国人が、業務時間外に公館を訪れたものの、適時に支援を受けられなかったという批判を受けての措置だ。