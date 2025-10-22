キャラクター風コーディネートやヘアアレンジも解説付きでたっぷり収録！講談社『しなこのHAPPYディズニースタイルBOOK』
講談社が、大人気クリエイター『しなこ』さんによるディズニーの楽しみ方が満載の『しなこのHAPPYディズニースタイルBOOK』を発売！
しなこさん流のディズニーキャラクター風コーディネートや、ヘアアレンジが解説付きでたっぷり収録された一冊です☆
講談社『しなこのHAPPYディズニースタイルBOOK』
価格：1,650円（税込）
発売日：2025年12月10日
販売店舗：全国の書店、Amazonなど
小中学生のカリスマとして、子どもたちから圧倒的な人気を誇る原宿系クリエイター「しなこ」さん。
SNSの総フォロワー数は2025年10月現在365万人を超え、YouTuber、モデル、歌手など、幅広く活躍されています。
週に1回はディズニーリゾートに遊びに行くほどの大のディズニー好きで、日頃からディズニーの世界を満喫する姿を発信し、ディズニーを楽しむためのコーディネートやヘアメイクも注目を集めています。
そんな、ディズニー大好きなしなこさんによる、ディズニーの世界を楽しむための『しなこのHAPPYディズニースタイルBOOK』が、講談社より発売決定！
東京ディズニーランド、東京ディズニーシーの楽しみ方のほかに、ディズニーホテルのおすすめも紹介しています。
しなこさん流ディズニーキャラクター風コーディネートや、ヘアアレンジも解説付きでたっぷり収録。
”すぐに真似したくなる！”、”遊びに行きたくなる！”、しなこさんとディズニーの「かわいい」が大渋滞の1冊です☆
発売記念イベント決定
詳細URL：https://cocreco.kodansha.co.jp/anehime
『しなこのHAPPYディズニースタイルBOOK』の発売を記念したイベントも企画。
詳細はAneひめ.netなどで後日発表予定です。
しなこさん プロフィール
原宿系クリエイターとして活躍されているしなこさん。
YouTuber、モデル、歌手、スイーツプロデューサーなど幅広く活躍中です。
SNSの総フォロワー数は365万人超。
2024年にリリースされた楽曲『しなこワールド』で歌手デビューし、ヒットを記録しました。
『2024年間YouTube影響力トレンドランキング』1位、『Simeji presents Z世代トレンドアワード2024』ヒト部門で大賞を受賞。
個性的でかわいいファッションや楽曲、ダンスを中心に小学生からZ世代まで幅広く人気を集めています。
ディズニー大好きなしなこさんによる、ディズニーの世界を楽しむための一冊。
講談社『しなこのHAPPYディズニースタイルBOOK』は、全国の書店、Amazonなどで販売されます☆
続きを見る
続きを見る
© Disney
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post キャラクター風コーディネートやヘアアレンジも解説付きでたっぷり収録！講談社『しなこのHAPPYディズニースタイルBOOK』 appeared first on Dtimes.