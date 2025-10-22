講談社が、大人気クリエイター『しなこ』さんによるディズニーの楽しみ方が満載の『しなこのHAPPYディズニースタイルBOOK』を発売！

しなこさん流のディズニーキャラクター風コーディネートや、ヘアアレンジが解説付きでたっぷり収録された一冊です☆

講談社『しなこのHAPPYディズニースタイルBOOK』

価格：1,650円（税込）

発売日：2025年12月10日

販売店舗：全国の書店、Amazonなど

小中学生のカリスマとして、子どもたちから圧倒的な人気を誇る原宿系クリエイター「しなこ」さん。

SNSの総フォロワー数は2025年10月現在365万人を超え、YouTuber、モデル、歌手など、幅広く活躍されています。

週に1回はディズニーリゾートに遊びに行くほどの大のディズニー好きで、日頃からディズニーの世界を満喫する姿を発信し、ディズニーを楽しむためのコーディネートやヘアメイクも注目を集めています。

そんな、ディズニー大好きなしなこさんによる、ディズニーの世界を楽しむための『しなこのHAPPYディズニースタイルBOOK』が、講談社より発売決定！

東京ディズニーランド、東京ディズニーシーの楽しみ方のほかに、ディズニーホテルのおすすめも紹介しています。

しなこさん流ディズニーキャラクター風コーディネートや、ヘアアレンジも解説付きでたっぷり収録。

”すぐに真似したくなる！”、”遊びに行きたくなる！”、しなこさんとディズニーの「かわいい」が大渋滞の1冊です☆

発売記念イベント決定

詳細URL：https://cocreco.kodansha.co.jp/anehime

『しなこのHAPPYディズニースタイルBOOK』の発売を記念したイベントも企画。

詳細はAneひめ.netなどで後日発表予定です。

しなこさん プロフィール

原宿系クリエイターとして活躍されているしなこさん。

YouTuber、モデル、歌手、スイーツプロデューサーなど幅広く活躍中です。

SNSの総フォロワー数は365万人超。

2024年にリリースされた楽曲『しなこワールド』で歌手デビューし、ヒットを記録しました。

『2024年間YouTube影響力トレンドランキング』1位、『Simeji presents Z世代トレンドアワード2024』ヒト部門で大賞を受賞。

個性的でかわいいファッションや楽曲、ダンスを中心に小学生からZ世代まで幅広く人気を集めています。

ディズニー大好きなしなこさんによる、ディズニーの世界を楽しむための一冊。

講談社『しなこのHAPPYディズニースタイルBOOK』は、全国の書店、Amazonなどで販売されます☆

