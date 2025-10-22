ブルージェイズのボー・ビシェット遊撃手（27）が、24日（日本時間25日）のドジャースとのワールドシリーズ第1戦に出場できる見通しとなった。スポーツ専門サイト「ザ・スコア」が22日に報じた。

20日（同22日）のア・リーグ優勝決定シリーズ（ALCS）第7戦でマリナーズを破った後、本人は「第1戦にはプレーできる準備ができている」と地元記者に語った。「どのように起用されるかは分からないけど、準備はできている」と力を込めた。

ビシェットは9月6日のヤンキース戦で、本塁上での捕手との激突により左膝を負傷して以来、試合に出場していない。ALCS第7戦前にはジョン・シュナイダー監督が「回復は大きく前進している」と話しており、既に打撃練習を再開し、ワールドシリーズに向けて走塁練習も始めているという。同監督は「走塁と守備については今後数日でさらに強度を上げ、最終チェックをしたい」と明かし、「軽い動きはできているが、遊撃でフルスピードで動けているわけではない。ベース上の動きもまだ完全ではないが、外野でのランニングの強度や距離は確実に上がっている。今後数日でどこまで仕上がるか見ていきたい」と話した。

ビシェットは今季、打率.311、出塁率.357、長打率.483を記録。18本塁打、94打点、44二塁打をマークしており、チームの主力打者として活躍してきた。一方で懸念されるのは、守備につけるかどうかという点だ。

もし守備が難しい場合、チームには起用上のジレンマが生じる。ジョージ・スプリンガーが膝の不調を抱えながら、ポストシーズン全試合で指名打者（DH）として出場しているからだ。スプリンガーは今季も外野でプレーしたものの、打撃成績はDHとしての方が圧倒的に良く、ALCSでは逆転3ランを放って勝利の立役者となっている。