アイスランドで初めて、野生で蚊が確認された/Jens Büttner/picture alliance/Getty Images

（ＣＮＮ）アイスランドの凍てつく過酷な冬は、長らく蚊の脅威から国を守ってきたが、状況は変わりつつある。今週、科学者が３匹の蚊を発見したと発表した。これはアイスランドで初めて、野生で蚊が確認された事例となる。

蚊は南極を除く世界中に広く分布しているが、極端な寒冷気候のため、これまでアイスランドでは見つかっていなかった。

この蚊を発見したのはビョルン・ヒャルタソンさん。首都レイキャビクの北約３２キロの地域で、１６日夕方に「奇妙なハエ」を見つけたという。ヒャルタソンさんはフェイスブックの虫関連のグループに「すぐに何が起きているのか察し、すぐに捕まえた」と投稿した。地元メディアが伝えた。

その後、ヒャルタソンさんはアイスランド自然科学研究所の昆虫学者に連絡。昆虫学者は翌日、ヒャルタソンさんの自宅を訪れ、計３匹（雌２匹、雄１匹）の蚊を捕獲した。調査の結果、これらは「Ｃｕｌｉｓｅｔａ ａｎｎｕｌａｔａ」種の蚊であることが判明した。

昆虫学者によると、今回見つかったのとは別種の蚊がケプラビーク国際空港の航空機内で見つかったことはあるが、今回は「アイスランドの自然環境で蚊が発生した初めての記録」だという。

今回見つかった種は北アフリカからシベリア北部まで東半球の広い範囲に生息している。成虫が風雨から守られた場所で寒さをしのぐことができることから、寒冷な気候によく適応しているとみられる。気温が氷点下になる長く厳しい冬にも耐えることができるという。

この蚊がどのようにしてアイスランドに到達したかは不明だが、船舶やコンテナ経由の可能性がある。昆虫学者によれば、冬を越せるかどうか来春に再び調査を行う予定で、アイスランドに定着するかどうかは今後の観察が必要だという。

温暖で湿った環境で繁殖する傾向がある蚊は、地球温暖化が進む中で数少ない真の勝者となる可能性がある。

気候変動が加速し、猛暑や嵐、洪水が増加するにつれて、蚊の生息域は拡大している。近年の研究では気温の上昇によって蚊の成長が早まり寿命も延びると報告されている。

地球温暖化が進む中で蚊がどのように行動するかかについては不明な点が多い。専門家は、アイスランドでの蚊の発見をすぐに地球温暖化と結びつけることに慎重になるよう呼びかけている。

アイスランド自然科学研究所の昆虫学者は、今回の発見に気候変動が関係しているかどうかは分からないとしながらも、「気温の上昇によって、他の蚊の種がアイスランドに定着する可能性は高まるだろう」と述べた。