【山田美保子のミホコは見ていた！】

「孝太郎＆ちさ子 プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見」（テレビ朝日系）が視聴者から大きな反響を呼んでいる。

９月１６日から１０月７日までは「４週連続３時間 火曜はプラチナな夜スペシャル」を放送。なかでも９月２３日には、バラエティ番組では初めて石原伸晃氏、良純、宏高氏、延啓氏の４兄弟が勢揃い。父・慎太郎さんや叔父・裕次郎さん、さらには母・典子さんと兄弟それぞれの想い出が秘蔵映像と共に紹介された。

果たして第２部では個人全体８・２％、世帯１４・３％と番組平均で自己最高を更新。毎分最高視聴率は、典子さんが慎太郎さんを守るために生きていたという感動のエピソードを良純が語った瞬間で、視聴者からも「ドラマになりそうな素晴らしい企画」「家族の絆や世代を超えた繋がりを温かく描いていた」といった感想が寄せられたという。

ＭＣの小泉孝太郎と高嶋ちさ子、さらにはゲストの豪邸をおなじみのタメ口で紹介する森泉の存在も大きい。なぜなら彼らは有名人の父や祖母をもつプラチナ二世＆三世だからだ。高嶋の父、弘之氏はザ・ビートルズの日本での仕掛人として有名で同グループのヒット曲の全邦題をつけていたことでも知られる。小泉は言わずと知れた代々続く政治家一家に生まれ、森の祖母はファッションデザイナー森英恵さんだ。

そんな彼らは幼少期からプラチナファミリーと何かしらの繋がりがあり、集まり事にお呼ばれしあっていたことなどが番組内で次々と判明している。

たとえば石原４兄弟の回では、高嶋の兄と四男の延啓氏が同じ幼稚園に通っており、幼い頃に石原家を訪れていた話や、裕次郎さんの葬儀での孝太郎の父・小泉純一郎氏の行動などが紹介された。

また番組開始当初からレギュラー状態のコシノヒロコ、コシノジュンコ、コシノミチコの３姉妹は多くのプラチナファミリーと繋がっているし、姉妹が揃う場でも決して動じない小泉や、多くのセレブと「パーティーで会った」「よく知ってる」という森など、随所で、“プラチナの輪”を確認できるのも同番組の醍醐味だ。

トークバラエティでは二世・三世大会がキラーコンテンツとなって久しいが、それにプラチナ要素を載せたのが同番組。進行を担当する藤森慎吾による都度の驚き方も番組を観やすくしている。

視聴率が好調なテレ朝にあって「プラチナファミリー〜」は瞬く間に人気番組へと昇華。スタッフは新たな“プラチナ”探しに奔走している。