¡¡²¸ÅÄÎ¦¤µ¤ó¸¶ºî¤ÎÏ¢ºî¥È¥é¥Ù¥ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡ØÉÔÏ¢Â³¤ÎÀ¤³¦¡Ù¡Ê¸¸Åß¼ËÊ¸¸Ë´©¡Ë¤¬Amazon¥ª¡¼¥Ç¥£¥Ö¥ë¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯²½¤µ¤ì¡¢10·î21Æü¤«¤éÇÛ¿®¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜºî¤ÎÏ¯ÆÉ¤òÃ´Åö¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÎËÌÂ¼°ìµ±¤µ¤ó¤Ë¡¢ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÏ¯ÆÉ¤¹¤ë»þ¤Ë¿´¤¬¤±¤¿¤³¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¿ËÜ¤Î¤³¤È¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÊ¸¡§º¬ÄÅ¹áºÚ»Ò¡¡¼Ì¿¿¡§junko¡Ë¼õ¤±¿È¤ÊÀ¸¤Êý¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë
¡½¡½ËÜºî¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÄÍºêÂ¿Ê¹¤¬ÆüËÜ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤È´Ø¤ï¤ê¤Ê¤¬¤éÉÔ»×µÄ¤Ê½ÐÍè»ö¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥È¥é¥Ù¥ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤À´¶ÁÛ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÂ¿Ê¹¤¬¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤·¤¿¤Í¡£±ü¤µ¤ó¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ì¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÍ§¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¿Æ¶á´¶¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Â¿Ê¹¤Ï¼çÄ¥¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¤¤Æ²æ¤¬¶¯¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼þ°Ï¤ÎÎ®¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤æ¤ë¤µ¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤â¤½¤Á¤éÂ¦¤Ë¶á¤¤¤Î¤ÇÆþ¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¹¥¤¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡§Lim Lean Lee¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§°Â°æÊþÈþ
¡½¡½Â¿Ê¹¼«¿È¤Ï¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¤·¤¿¿Í¤Ç¡¢½Ð²ñ¤¦¿Í¤ä¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÔ²Ä»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ê¡¢¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼õ¤±¿È¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¿Í¤è¤ê¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤Î¸«Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤æ¤È¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Á°¤À¤±¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿ÍÀ¸¤è¤ê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤ò´¶¤¸ÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½5ÊÔ¤«¤é¤Ê¤ëÏ¢ºî½¸¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÏÃ¤ÎÅ¸³«¤ÇÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈøÆ»¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¡Ö¸¸±Æ¥¥Í¥Þ¡×¤Ç¤¹¡£ÈøÆ»¤ÏËÍ¤â²¿ÅÙ¤«Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë³¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾ð·Ê¤¬Éâ¤«¤Ó¤ä¤¹¤¯ÆÉ¤ß¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÌëÌÀ¤±¤Î¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢ºÊ¤ÈÊÌµïÃæ¤ÎÂ¿Ê¹¤ò3¿Í¤ÎÍ§¿Í¤¬¡ÖÌë¹ÔÎó¼Ö¤Ç²øÃÌ¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯Î¹¡×¤ËÍ¶¤¦ÏÃ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È°Õ³°¤ÊÅ¸³«¤Ç¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¢¤¤¤¦ÊÑ²½µå¤â·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºîÉÊÁ´ÂÎÅª¤Ë¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¡ÖÉÝ¤µ¡×¤¬¤É¤³¤«Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¡ÖÌÚ¼é¤êÃË¡×¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤Þ¤¿¤Ê¡£¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤òËÌÂ¼¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤ÇÄ°¤¯¤È¡¢¥¾¥¯¥¾¥¯´¶¤¬Áý¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
¡¡À¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ÎÀ¼¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢À¼¤À¤±¤ÏµÒ´ÑÅª¤ËÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤Ç¤âÂçÂÎ¡¢À¼¤Ç¥Ð¥ì¤Þ¤¹(¾Ð)¡£
Ï¯ÆÉ¤òÊ¹¤¯Î©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿°ãÏÂ´¶
¡½¡½Ï¯ÆÉ¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡ÉáÃÊ¡¢°ì¿Í¤ÇËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤âÀ¼¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÜ¤ÈÆ¬¤ò»È¤Ã¤ÆÊ¸»ú¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤è¤ê¤â¡¢À¼¤Ë½Ð¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤ÇÊ¹¤¯Êý¤¬¤¹¤´¤¯¼«Ê¬¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë»Å»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤È¤é¤¨Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ÊÁ°¡¢Â¾¤ÎÊý¤¬Ï¯ÆÉ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«Ê¹¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¸¶ºî¤ÎÎÉ¤µ¤òÀ¼¤À¤±¤ÇÅÁ¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¾¯¤·¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ÊÍÞÍÈ¡¢´¶¾ðÉ½¸½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯ÆÉ¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡¢¼«Ê¬¤¬Ê¹¤¯Î©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óºîÉ÷¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï±é¤¸Ê¬¤±¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤³¤Á¤é¤¬ºî¤ê¹þ¤Þ¤Ê¤¤Êý¤¬¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢º£²ó¤¹¤´¤¯°Õ¼±¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£
¡½¡½±ÇÁü¤äÉñÂæ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤ª»Å»ö¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ÖÏ¯ÆÉ¡×¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡ÀµÄ¾¡¢Åö¤¿¤ê³°¤ì¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¹¥¤¤Êºî²È¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤·¡¢ÆÀ°ÕÉÔÆÀ°Õ¤â¤¢¤Ã¤Æ½½¿Í½½¿§¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÍ¤â¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤À¤È¼«Ê¬¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤«¤é¡¢µ¤»ý¤Á¤â¾è¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¡£º£²ó¤ÎÏ¯ÆÉ¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤Æ20¡¢30¥Ú¡¼¥¸¤È¤É¤ó¤É¤óÆÉ¤á¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤ÎÁ´¼ýÏ¿»þ´Ö¤Ï²áµîºÇÃ»¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¹¥¤·ù¤¤¤Ï¡¢º£¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸ý¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤Ã¤ÆÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊºîÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ÎÏ¯ÆÉ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢²¸ÅÄ¤µ¤ó¤Î¤Û¤«¤ÎºîÉÊ¤Ë¤â¶½Ì£¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤éÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤«¤éËÜ¤âÇã¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¼è¤Ã¤«¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£ÆÃ¤Ëº£²ó¤Ï¡¢Â¿Ê¹¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ËÍ¤ÏÌ¯¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¼Â¼Ì²½¤Ç¤â¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤°¤é¤¤(¾Ð)¡£¤½¤ÎÏÃ¤¬ÌÌÇò¤¤¡¢¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤È¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£º£²óÏ¯ÆÉ¤µ¤»¤ÆÄº¤¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½²¸ÅÄ¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¤Û¤«¤Ë²¿¤«ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡ËÍ¤¬¤½¤ì¤Þ¤ÇÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿²¸ÅÄÎ¦¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Î°õ¾Ý¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¿§¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬¤ï¤ê¤È¼ã¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¡ØÉÔÏ¢Â³¤ÎÀ¤³¦¡Ù¤Ï¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼Í×ÁÇ¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¤½¤³¤Þ¤Ç²ø´ñÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤À¤³¦´Ñ¤Ç¡¢¤Þ¤¿¾¯¤·°ã¤Ã¤¿°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â»Å»ö´Ø·¸¤ÎËÜ¤òÃæ¿´¤ËÆÉ¤à¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢²áµî¤ÎºîÉÊ¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡ØÌªËª¤È±óÍë¡Ù¤ä¡ØÌë¤Î¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¤Ê¤É¼Â¼Ì²½¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤ä¡Ø¥É¥ß¥Î¡Ù¤ÏÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ì¤â¾ð·Ê¤ä³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Áü¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤Ó¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤Ï¿¦¶ÈÉÂ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËÍ¤Ï¾®Àâ¤òÆÉ¤à»þ¤Ë²è¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éÆÉ¤à¤Î¤Ç¡¢¾ð·Ê¤¬¥Ñ¥Ã¤ÈÉâ¤«¤Ó¤ä¤¹¤¤ºîÉÊ¤ÏÆÃ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¾®Àâ¤òÆÉ¤à¤³¤È¤Ï¸½¼ÂÆ¨Èò
¡½¡½Êª¸ì¡Ê¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡ËÍ¤ÏÀÎ¤«¤é¡¢¤É¤³¤«¸½¼ÂÆ¨Èò¤È¤·¤Æ¾®Àâ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Êª¸ì¤ÎÃæ¤ÎÀ¤³¦¤ò¡Ö¤¤¤¤¤Ê¤¡¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ê¡×¤È±Ç²è¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢¶õ¤»þ´Ö¤Ë¤è¤¯ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã»ÊÔ¤È¤¤¤¦¤Î¤â¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£ÍýÍ³¤Ï¼ê·Ú¤ËÆÉ¤á¤ë¡¢¤½¤ì¤À¤± (¾Ð)¡£
¡¡Îã¤¨¤ÐËÜºî¤Ï¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡×¤È°ì¸À¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢°ìÊâ¤º¤Ä¡¢¤½¤í¤ê¤½¤í¤ê¤È¤·¤«¿Ê¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Á¤ã¤ó¤È¸ÆµÛ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÊª»ö¤ò¤È¤é¤¨¤Æ¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÂ¿Ê¹¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤ÊÉôÊ¬¤«¤Ê¡£
¡½¡½¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤ó¤ÊËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡¡»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ï¾®Àâ¤è¤ê¤âÅÁµ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¥é¥¤¥È·»Äï¤ä¥ë¥¤¡¦¥Ñ¥¹¥Ä¡¼¥ë¤Ï²¿ÅÙ¤âÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥¹¥Ä¡¼¥ë¤Ï¡ÖÇòÄ»¤Î¼ó¥Õ¥é¥¹¥³¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤ÇÍÌ¾¤Ê¼Â¸³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¿Í¤Ç¤¹¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÏÃ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÅÁµ¤Ï°ìÏ¢¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»Ò¤É¤â¤¬ÆÉ¤àËÜ¤Ï»Ë¼Â¤Ë¾¯¤·µÓ¿§¤òÆþ¤ì¤ÆÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢µ¯¾µÅ¾·ë¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¿Í¤Î°ìÀ¸¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¥Õ¥¡¡¼¥Ö¥ë¤È¤«¤ÏÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÆÉ¤ó¤Ç¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿ºîÉÊ¤äºî²È¤µ¤ó¤Ï¡©
¡¡Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤ÏÊÒ²¬µÁÃË¤µ¤ó¤¢¤¿¤ê¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ë»³ÅÄ±ÓÈþ¤µ¤ó¤Ê¤É¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¹â¹»À¸¤Î»þ¤Ï¤¤¤í¤¤¤íÆÉ¤ó¤À¤·¡¢Âçºî¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëºîÉÊ¤âÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÑ¤º¤«¤·¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤ÏÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¾®Ãæ³ØÀ¸ÍÑ¤Ë½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤ÎÊý¤¬ÌÌÇò¤¯ÆÉ¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤ë»þ¤â¡¢»ñÎÁ¤È¤·¤ÆºÇ½é¤ËÆÉ¤à¤Î¤Ï¾®Ãæ³ØÀ¸ÍÑ¤ÎÅÁµ¤äÎò»ËËÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Âç¿Í¸þ¤±¤ÎÎò»ËËÜ¤Ï¡¢ÂçÂÎ¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡ÖÅÀ¡×¡£»Ò¤É¤â¸þ¤±¤ÎÊý¤Ï¡ÖÀþ¡×¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÆÉ¤á¤ë¡£¤½¤ì¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯ÁÇÄ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢¤½¤Î¿Í¤Î´¶¾ð¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ËÌ´¤ò´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤¬ËÜ¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡¢º£ºî¤Î¤è¤¦¤ÊÃ»ÊÔ¤Ç¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀ¤³¦¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤¼¤Ò¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¾®Àâ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¾ð·Ê¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ó¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤ä¡¢ÅÜ¤ê¤ä²ù¤·¤µ¡¢¹¬Ê¡´¶¤Ê¤É¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¿¿µÕ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¤·¤Æ£±ºîµó¤²¤ë¤Ê¤é¡¢Î©¸¶Àµ½©¤µ¤ó¤Î¡ØÅß¤ÎÎ¹¡Ù¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÊì¤¬µÁ·»¤«¤éÎ¿¿«¤µ¤ì¤ë¸½¾ì¤òÌÜ·â¤·¤¿ÃË¤Î»Ò¤¬Ìµ¼Â¤Îºá¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¾¯Ç¯±¡¤ËÁ÷¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢ ¤½¤³¤Ç¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÉÁ¼Ì¤¬ÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¶»¤ËÇ÷¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆÉ¤ß±þ¤¨¤¬¤¢¤ëËÜ¤À¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤Ë´«¤á¤é¤ì¤Æ¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£
¸ÇÄê´ÑÇ°¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤Ï»ý¤Á¤¿¤¯¤Ê¤¤
¡½¡½°ÊÁ°¡¢¤¢¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀ¤³¦¤Î¿Í¤¿¤Á¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¤´¼«¿È¤ÎÃæ¤Ç¤½¤ì¤ò¼Â´¶¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¤â¤¦¡¢¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤â¤½¤âËÍ¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¤¤¤ä¤À¡×¤È¤¤¤¦¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤½¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢º£Æü·ù¤À¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀÆü¤Ï¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤³¤½Â¿Ê¹¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤ËÎ®¤µ¤ì¤Æ¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤¡¡£
¡¡¿Í´Ö¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡Ö¤³¤ì¤Ï¤³¤¦¤À¡×¤È·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Î»þ¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤±¤É¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤¬Àµ¤·¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸ÀÍÕ¤ËÀÕÇ¤¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢º£Æü¸À¤¦¤³¤È¤ÈÌÀÆü¸À¤¦¤³¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÅöÁ³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¤³¤¦¤À¡×¤È°ì´Ó¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ã¯¤À¤Ã¤Æ²¿¤¬Àµ¤·¤¤¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡º£¤Î»þÂå¤Ë¡ÖÀµ¤·¤¤¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬100Ç¯Á°¤ËÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤«¡¢100Ç¯¸å¤âÀµ¤·¤¤¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤ó¤ÆÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤À¤È¤â»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢´Ö°ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£ËÍ¤Ï¿Í¤Ë¤É¤¦»×¤ï¤ì¤è¤¦¤È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙÊÑ²½¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿Êý¤¬³Ú¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¿ÍËÌÂ¼°ìµ±(¤¤¿¤à¤é¡¦¤«¤º¤)
1969Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£90Ç¯¤«¤éÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢99Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ö³§·î¡×¡ÖÆüËÜ¹õ¼Ò²ñ LEY LINES¡×¤Ç¥¥Í¥Þ½ÜÊóÆüËÜ±Ç²è¿·¿ÍÃËÍ¥¾Þ¤Ê¤É¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤Î¸å¡¢Â¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¡¦ÉñÂæ¤Ë½Ð±é¡£¶áÇ¯¤Î¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ë¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö²¦ÍÍ¤È»ä¡×¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡×¡ÊNetflix¡Ë¡¢¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×¡ÊTBS¡Ë¤Û¤«¡£10·î¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¿åÍË¥É¥é¥Þ¡ÖESCAPE¡Á¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¡£
