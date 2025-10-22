ルールは？ フォーマットは？ 最強ジャパンが挑む国別対抗戦をおさらい
＜ハンファ・ライフプラス・インターナショナルクラウン 事前情報◇22日◇ニューコリアCC（韓国）◇6525ヤード・パー72＞2年ぶり5度目の国別対抗戦が行われる。7カ国＋世界選抜の計8チームによる戦い。日本からは山下美夢有、西郷真央、竹田麗央、古江彩佳が最強のチームジャパンを結成する。
【対戦表】日本代表の相手は？ ゴルフ強豪国がズラリ
出場国は、「KPMG全米女子プロ選手権」終了後の世界ランキングにおける、各国上位4人の合計ランキングによって決定。出場選手は「AIG女子オープン」（全英）終了後の世界ランキングに基づいて決められた。さらに今回は、世界選抜チームが誕生。米国、欧州、アフリカ、オセアニアの4地域で最も世界ランキングの高い選手が選出。リディア・コ（ニュージーランド）、チャーリー・ハル（イングランド）、ブルック・ヘンダーソン（カナダ）、シュ・ウェイリン（台湾）がそろった。8チームは2つのプールに分かれ、3日間で総当たり戦を行う。日本は全体の第2シードで、プールBの1番手に組み込まれた。同プールには開催地の韓国、スウェーデン、世界選抜がいる。プールステージ（予選）では4人が2ペアに分かれ、フォアボール形式（それぞれがプレーしていいほうのスコアを採用する）で対戦。勝利で1ポイント、引き分け0.5pt、負け0ptが与えられ、合計ポイントの高い上位2カ国が準決勝に進出する。最終日の午前は準決勝、午後には決勝と3位決定戦が行われる。準決勝からはシングルス2試合とフォアサム（1つのボールを交互に打つ）1試合の計3マッチ。2ポイント先取のチームが勝利となる。日本は、プールステージの初日は世界選抜と激突。2日目にスウェーデン、そして3日目に“日韓戦”が待ち受ける。前回大会は8カ国で唯一、未勝利で予選敗退という結果に終わった。今回は序盤から勝ち星を重ねていきたいところ。日本は5大会連続の出場。初の戴冠を目指し、“最強ジャパン”が力を合わせる。
国別対抗戦 出場選手、ルールをおさらい！
