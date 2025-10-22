日本中で出没しているクマだが、Mリーグのクマも凶暴だ。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月21日の第1試合で、TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）が強烈なアガリを披露。ファンを震え上がらせた。

【映像】即決リーチ、即ロンアガリ 瀬戸熊直樹、神速の一撃

リーグ最年長・55歳の瀬戸熊だが「卓上の暴君」と異名を持つ実力者で、攻勢に出た時の破壊力、プレッシャーは各選手にとって脅威そのもの。親番で連荘を続けた時の「クマクマタイム」、ここ一番でツモアガリした時の「トルネードツモ」が出た際には、さらにファンも盛り上がる。

この日の試合は2時間26分という超ロングゲーム。その中でも、序盤に瀬戸熊が見せたアガリは、まさにクマの爪痕をざっくり残す一撃だった。親番の東2局1本場、マンズで対子が2組、計7枚という偏りのある配牌をもらったが、対子が3組になった後の7巡目が分岐点。ドラの南が来たところで七対子を意識したのか、南を手牌に入れて進行した。するとこの選択がズバリ。次々に対子が出来上がる中、6つ目の対子は11巡目の南。実況・松嶋桃（協会）も「これは最高だ！ドラを重ねてのリーチ」と、中単騎での即リーチを熱く伝えた。

これに刺さってしまったのがKONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）。守備力にも定評がある選手だが、場に1枚切れだった中を引いてツモ切り。これに瀬戸熊からロンの声がかかり、リーチ・一発・七対子・赤・ドラ2の跳満、1万8000点（供託2000点）をゲットした。リーチからロンまで、ほんの数秒で起きた強烈なシーンにファンも騒然。「最高の引き！！！！」「うまくいったね」「激痛」「やば」と、様々なコメントを寄せていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

