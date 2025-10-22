21日、国民民主党の玉木雄一郎代表が物議を醸した「黒歴史」発言を釈明した。

【映像】玉木代表が「黒歴史」発言を釈明した瞬間

玉木代表は11日に公開された榛葉幹事長とのYouTube番組において、2016年に行われた民進党の代表選において榛葉幹事長が蓮舫議員の推薦人を務めたことを“黒歴史”と発言。これに対し批判が上がっている件に対して、以下のように述べた。

「ご指摘もいただいているので真摯に受け止めたいと思う。ただ、私が初めて民進党の代表選挙に出た時に、榛葉は蓮舫さんの推薦人になっていたので、あれは蓮舫さんをディスるとか揶揄することではなく、むしろ榛葉に対して言ったこと。そして、榛葉と一緒にいる時に『なんかいろいろ言われているよ』みたいな話をして、それで（蓮舫さんのSNSを）見ようとしたら私だけブロックされていて、『私はもう蓮舫さんにブロックされるような人なんだな』と言った。あれは自分に対する『ブロックされて残念だな』という思いを申し上げたので、蓮舫さんを下げようとか非難しようという趣旨で言ったものではない。だが、そのように捉えられたとしたら、やっぱりそれは反省すべきところがあるとは思うので、今後、発言には注意していきたい」

（ABEMA NEWS）