北朝鮮が弾道ミサイルを発射しました。日本政府関係者によりますと、すでに落下したとみられるということです。

韓国軍の合同参謀本部は、けさ、北朝鮮が東の方向に向けて弾道ミサイルを発射したと発表しました。

日本政府関係者によりますと、日本の船舶や航空機などの被害は確認されておらず、ミサイルはすでに落下したとみられるということです。

李在明大統領の就任後、弾道ミサイルの発射は初めてで、今年5月以来です。

韓国の聯合ニュースは、アメリカのトランプ大統領らが出席する予定のAPEC＝アジア太平洋経済協力会議を前に挑発に乗り出したものと伝えています。

高市総理

「ミサイル警戒データのリアルタイム共有などを含め、日米韓で緊密に連携して対応に万全を期しているところでございます。我が国の領海や排他的経済水域へのミサイルの飛来というのは確認をされておりません」

高市総理は先ほど、北朝鮮の弾道ミサイルの発射を受けて予定を早め、総理官邸に入り、状況の報告を受けました。

そのうえで、高市内閣として国民の安全に万全を期すため、防衛大臣や外務大臣に引き続き、必要な情報の収集分析を行うよう指示したということです。