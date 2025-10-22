魁力屋<5891.T>が５日続落している。２１日の取引終了後、２５年１２月期の単独業績予想について、売上高を１４０億円から１３７億円（前期比１１．６％増）へ、営業利益を１０億円から８億円（同７．０％減）へ、純利益を６億２０００万円から４億５０００万円（同１５．９％減）へ下方修正し、増益予想から一転して減益予想としたことが嫌気されている。新規出店時期の遅れに加えて、物価高騰による原材料価格の高止まり、人材確保を背景とした人件費の増加、Ｍ＆Ａをはじめとしたマルチブランド展開、更にはグループ経営管理の基盤構築に伴う費用などが利益を圧迫した。



また、グランキュイジーヌの子会社化により連結決算に移行するのに伴い、２５年１２月期の連結業績予想を発表。売上高１４５億円、営業利益７億２０００万円、純利益３億９０００万円を見込む。



出所：MINKABU PRESS