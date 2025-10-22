

口論を終わらせたり、関係を発展させたりするにはどうしたらいいでしょうか（写真：bee／PIXTA）

人間同士が対立状況に陥った際、円満に解決へ向かうことも、亀裂が決定的になることもあります。何がこの差をもたらすのか、本稿では『相手の本音を引き出す会話の正解』より、一部抜粋のうえ、夫婦間の口論を例に取って解説します。

幸福なカップルと不幸なカップル

幸せな夫婦も不幸な夫婦も、口論しているときは、主導権をめぐって争っていた。夫が話す話題を制限することもあれば──「そのことを話すつもりはない！」──妻が勝手に時間を区切ることもあった──「あと5分だけあげるわ。それで終わり！」。

しかし幸福なカップルと不幸なカップルでは主導権を求める主張のしかたがまったく異なっていると、科学者たちは判断した。

不幸なカップルの場合、主導権を求める欲求は、相手を支配する試みとして表われた。「いますぐ話をやめるんだ！」録音された会話の中で、ある男性が妻に向かって叫んだ。妻は怒鳴り返した。「あなたは仕事ばかりで子どもたちを無視して、嫌なことがあったからって私たちに当たり散らすのはやめて！」。

それから彼女は自分の要求を細かく言い立てるのだが、それは彼の行動を支配しようとするものだった。「夕食までには帰ってきて。私を批判するのはやめて。たまには私にその日の出来事を聞いて」。

それから45分間、両者は互いの言葉遣い（「そんな言い方はしないで！」）、話題（「そこまでは言わないで」）、仕草（「もう一度そんな顔をしたら、自分は出ていく」）を押しつけようとした。

彼らは9カ月後に離婚した。

幸せなカップルでは、コントロールしたいという欲求の表われかたがかなり違っていた。幸せなカップルは相手をコントロールしようとするのではなく、自分自身や環境、そして争いそのものをコントロールすることに意識を向ける傾向があった。

たとえば幸せなカップルは、自分たちの感情をコントロールすることに多くの時間を費やしていた。彼らは怒りが高まるのを感じると、話を中断した。

落ち着くために深呼吸をしたり、怒鳴るのではなく気持ちを書き留めたり、怒っていないときに練習した行動（「私は」という言葉で話を始める。お互い好きなことのリストを読み上げる。楽しかったときの思い出を話す）に頼ったりしていた。彼らはゆっくりと話をすることが多く、意図した以上にきつい言葉が出た場合は途中で止めることができた。

また緊張を和らげるため、話題を変えたり冗談を言ったりすることも多かった。「幸せなカップルはけんかのスピードを落とす」とカーニーは言う。

「自制心と自己認識力を大いに発揮する」

幸せなカップルは環境をコントロールすることにも意識を向けていた。衝突が起きてすぐに口論を始めるのではなく、もっと安全な状況になるまで難しい議論を先延ばしにするのだ。言い争いが午前2時という、誰もが疲れ果て赤ん坊が泣き叫んでいるときに始まるかもしれない。

しかし幸せなカップルはこのまま言い争いを続けるのではなく朝まで延期するのだ。そうすれば自分たちも体を休められ、赤ん坊も静かになる。

そして最後に、幸せなカップルは争いの範囲をコントロールする努力もしているようだ。「幸せなカップルはけんかをするとき、できるだけ争いを小さくして、他の争いにまで飛び火しないようにしている」とカーニーは言う。

しかし不幸なカップルは、一つの意見の不一致が、他のすべてに波及していく。「休日は私の家族と過ごすのか、それともあなたの家族と過ごすのか」という話し合いが、すぐに「あなたはわがままだし、洗濯もしない。だからいつもお金が足りない」になる。（結婚セラピーでは、これはキッチン・シンキング〔キッチンの流しのようにあらゆるものが詰め込まれる〕と呼ばれ、特に破局につながりやすいパターンである）。

これら3つに──自分自身をコントロールすること、環境をコントロールすること、争いの範囲をコントロールすること──専念することの利点の一つは、幸せなカップルが一緒にコントロールできるものを見つけられることだ。言い争いは続いたし、意見の相違もあった。しかしコントロールすることに関しては同じ態度でいられる。

コントロールしたいという欲求

コントロールをめぐる姿勢の違いは、なぜうまくいくカップルとそうでないカップルがいるのかを説明する要因の一つに過ぎない。しかし緊張が高まっているとき、一緒にコントロールできることに意識を向ければ、衝突は生まれにくくなる。

自分自身と環境、そして争いそのものをコントロールすることに専念すれば、争いはしばしば会話に変わり、目指すものは、決勝点を取ったり敵に傷を負わせたりすることではなく、理解することになる。

もちろんコントロールすることだけが重要なわけではないが、夫婦がそれを共有していると感じられなければ、口論を終わらせたり、関係を発展させたりすることは難しい。

この考えは他の領域でも重要な意味を持つ。職場での議論やネット上での意見の対立など、どんな場面でも、自分がコントロールしたいと思うのは自然である。そしてときによって、そのような欲求から、目の前のターゲット、つまり口論の相手をコントロールしたいと思ってしまう。

相手に聞くことを強要できれば、きっと相手は私たちの言うことを聞くだろう。私たちの視点からものごとを見るように強要できれば、私たちが正しいことに同意するだろう。

しかし実際には、そのようなやり方がうまくいくことはほとんどない。無理やり相手に話を聞かせようとしたり、こちらの立場を理解させようとしたりすれば、争いが激化するだけだ。

それよりもコントロールしたいという欲求を利用して、共に冷静になって争いを小さくする方法を見つけるほうがはるかにいい。そのような協力が対話の他の部分にも広がり、気がつくと一緒になって解決策をさがしているということはよくある。

愛の心理学者のテクニック

理解のためのルーピングが大きな力を持つ理由はここにある。あなたが相手の話を聞いていることを証明するとき、あなたは事実上、会話の主導権の一部を相手に与えることになる。

また調和の原則が効果的な理由もここにある。相手に合わせて、相手が感情的であれば感情的になり、現実的なマインドセットであれば、こちらも現実的になることで、対話の流れについての主導権を共有していることになる。

聞いていることを証明することに加え、正しいことについてコントロールしようとする必要がある。これらを含めた多くの知見を得た愛の心理学者たちは、結婚セラピーのやり方を見直し始めた。





相手を変えようとするのではなく、相手の欠点を受け入れることに重点を置く統合的行動カップル・セラピーなどの新しい方法が広がり始めた。10年も経たないうちに、何千人ものセラピストが愛の心理学者のテクニックを使うようになった。

デンバー大学の研究者であるスタンレーは「結婚セラピストたちは、もともと自分たちの目指すものはカップルが問題を解決する手助けをすることだと思っていた」と言う。けれどもいまの結婚カウンセリングでは、以前よりカップルにコミュニケーション・スキルを教えることに重点を置いている。

「解決策のない対立はたくさんある」とスタンレーは私に言った。「しかし誰もがコントロールできていると感じると、対立はそのまま消えてしまうことがある。あなたは自分の考えを話し、パートナーがそれを聞き、そして一緒に取り組むことを見つけると、問題は大したことではないと感じられるようになる」。

（チャールズ・デュヒッグ ： 作家）