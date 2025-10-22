

最新のM5チップを搭載したMacBook Proが10月22日に発売された。本稿では、実機を3日間使用して抱いた“正直な感想”をお伝えする（筆者撮影）

【画像】「MacBook Pro M5モデル」の実機を3日間使ってみた

アップルは2025年10月22日に、最新のM5チップを搭載したMacBook Proを発売する。16GBメモリ、512GBストレージを搭載するモデルが24万8000円（税込）だ。

デザインこそ2021年の刷新以来変更されていないが、M5チップの破壊力は絶大だった。

M4チップ搭載モデルはおろか、数年前までに登場してきた最上位モデルに肉薄するパフォーマンスを備えながら、ビジネスユースなら2日使い続けられるようなスタミナを実現する省電力性を見事に両立している。

動画や写真などを扱うクリエイティブ用途、ビジネス、学生まで、パワフルにカバーしてくれる、そして陳腐化しない性能を備えた「オールラウンダー」としての存在となった。

3日間という短い時間ではあるが、日常のタスクで活用した様子をレビューでお伝えする。

一気に花形に駆け上がるほどのインパクト

MacBook Proは、アップルのポータブルMacの中で、最上位に位置するラインアップだ。

最も人気があるのはMacBook Airだが、Proは左右の側面により多くのポートを搭載し、また非常に美しく明るいLiquid Retina XDR、ファンを搭載した余裕ある熱設計を実現するボディを備える。

2020年に自社設計のAppleシリコンを搭載するようになってから、ノーマル、「Pro」、「Max」の3種類のチップを用意し、多様なニーズに応えてきた。

ProやMaxのチップは、コア数やメモリ搭載量を増やし、より高い性能を発揮する、MacBook Proの中でも花形のモデルだ。

対してノーマルのAppleシリコンを搭載するモデルは、同じチップを共有するMacBook Airと競合する影の薄い存在だったと言える。

ところが今回発売されたM5チップを搭載した新モデルは、一気に花形に駆け上がるほどのインパクトを有した製品だった。



高いパフォーマンスと優れた省電力性を両立していた（筆者撮影）

日常使いでも実感！高速化されたM5チップの実力

過去のチップを搭載するMacユーザー、M1からM3チップを搭載するモデルを使っているユーザーならば、M5チップ搭載モデルに触ると、初手でその速度を体感することになるだろう。

決して動画の書き出しや3Dグラフィックス生成といった、重たい作業で、ではない。Finderのウインドウを開く、Safari（Webブラウザ）を起動するといった、だれもが普段から行うような軽い操作の反応からして、全くの別物になっていると言っても過言ではない。

それは、M5のあらゆる面で、高速化につながる刷新があったからだ。

特に軽いタスクであっても、メモリの読み書き、SSDストレージの読み書きが伴う。M5では、メモリ帯域がM4に比べ30％向上し153GB/sに、ストレージの読み書きも最大2倍高速化され、前述の「反応速度」向上を裏付ける。

また高性能コア、高効率コアに分かれるCPUも、双方ともに刷新され、20％高速化。さらにGPUには、iPhone 17 ProなどのA19 Proチップと同様、ニューラルアクセラレータが各コアに備わり、こちらもM4に比べて60％高速化された。



日常使いでも、M5チップの凄さを実感することができた（筆者撮影）

特にGPUは、第2世代のダイナミックキャッシングが採用され、シェーダーコアの改善、画像圧縮の世代向上など、レンダリング性能向上のために大きく手が入っている。

結果として、GPUのピーク性能は4倍にも達するほどに進化した。

AI処理や動画書き出しで待ち時間は40％短く

筆者がMacを仕事で使う際に、最も待たされるのは、AIによる文字起こし、写真の書き出し、そして動画の書き出しの3点だ。M5搭載MacBook Proでこれらのタスクを実行したところ、明らかな『待ち時間短縮』の効果が見られた。

AI文字起こしは、動画での取材が増えてきた筆者にとって、非常に重要な機能だ。取材中にビデオを撮影し、これをテキストの記事や動画としてアウトプットするが、記事にする際に、AIによる文字起こしは欠かせない機能となっている。



文字起こしのスピードにも進化を感じることができた（筆者撮影）

Adobe Premiere Proの文字起こしは、クラウドではなく、手元のMac上で文字起こし処理をする。メインマシンであるM2 Max搭載のMac Studioや、ポータブル機であるM4は似たような性能で、1時間の文字起こしを7分程度で実行する。

それでも、もともと2時間以上かかる作業だったため、大幅な時間短縮になるが、それでも単純な待ち時間になることに変わりはない。

同じファイルをM5搭載MacBook Proで実行したところ、4分程度で文字起こしデータができあがってきた。30分のビデオであれば2分。15分のビデオであれば1分。

半分とまでは行かないが、30〜40％の時間を削減することができた。また動画の書き出しも、筆者のデスクトップ型Mac（Mac Studio M2 Max搭載モデル）と同様に、同じ30分程度の編集のビデオを8〜9分で書き出すことができた。

GPUコア、メディアエンジンなどが倍増しているMaxチップと同じ性能を発揮することが、M5チップのパワフルさを物語る。

アップルは、Macに搭載するAppleシリコン「Mシリーズ」の設計思想として、少ない電力で同等のパフォーマンスを発揮することを目指している。裏を返せば、軽いタスクでは、さらに少ない電力で動作することを意味する。

これは、省電力性が最重要となるスマートフォン向けの「Aシリーズ」チップと知的財産を共有しているメリットを活かしている側面だ。

前述のように、待ち時間が発生する処理をモバイル環境でも行っているが、そうではない軽いタスクにおいても、M5チップのメリットは大きい。とにかく、軽いタスクではバッテリーが減っていかないのだ。

筆者の作業の中で、Macにとって最も軽いタスクは、原稿執筆だ。筆者には負荷がかかる一方で、キーボードからの文字入力と漢字変換程度の処理しかしない上、インターネットも使用しない。

原稿執筆をメインに、Webブラウジングや動画での情報収集など、ネットワークやビデオ再生を伴う作業を加えても、バッテリーの減少は1時間に1％程度に抑えることができる（バッテリー使用時で省電力モード使用）。

外出中の仕事が多い人、また出張が多い人であっても、2日に1度の充電で十分対応できるほど、M5搭載MacBook Proのスタミナは強まったと評価できる。

ディスプレイ、バッテリーなどでProとAirを判断

十分なパワーアップを果たしているM5チップ搭載のMacBook Pro。ビジネスユースや学生など、ある程度の性能と、強靱なバッテリーライフを求めるニーズにぴったりな1台だ。

より高い処理性能や大きなメモリ、あるいは16インチのより広いディスプレイを求めるのであれば、M4 ProやM4 Max搭載のMacBook Proが選択肢となる。

現段階で、MacBook AirにはM5チップが搭載されていないが、これまでのパターンを考えると、Airにも半年後のタイミングで、M5チップが搭載される可能性が高いとみている。

Airを待つべきかどうかを考える上での判断材料は、ディスプレイ品質、バッテリーライフ、重量、内蔵するポート類の豊富さ、価格の5点が挙げられる。

MacBook Proは24時間のビデオ再生に対応するが、Airは18時間に留まる。そのかわり、Airは1.24kgと、Proより310g軽い。この6時間のバッテリーライフと310gのどちらを取るか？

また、スタートの価格がMacBook Proは24万8800円、Airは16万4800円と、8万4000円の開きがある。ディスプレイ品質、バッテリー、倍増するストレージ、USB-Cハブを持ち歩かなくて良い利便性に、8万円のコストを払うかどうかが決め手となる。

筆者は外出や出張が多い上、ディスプレイ接続で授業やプレゼンをする機会が多く、動画の書き出しなどで性能も求めるため、MacBook Proが有力な選択肢となる。

M5のAIタスク性能、パワフルさ、省電力性を体験し、「長く付き合うパートナー」として、MacBook Pro M5モデルのポテンシャルに大いに惹かれた。

（松村 太郎 ： ジャーナリスト）