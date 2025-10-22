シュウ ウエムラ、ファイナルファンタジーXIVとのコラボによる2025年ホリデーコレクションを発売

シュウ ウエムラは10月31日、2025年ホリデーコレクション「シュウ ウエムラ ×ファイナルファンタジーXIV」を発売します。

■マザークリスタルやモーグリなどをイメージしたアイテムが登場

「クポ！クリスタル パレット」（11,000円）は、「マザークリスタル」をイメージした3Dブルークリスタル加工を施したパッケージによる限定アイパレット。

カラーは、コッパーゴールドやメタリックシルバー、マザークリスタルブルーなど9色。

「アイスカルプト クポ！」（7,700円）は、「モーグリ」をイメージした、限定パッケージによる異なるテクスチャーの4色アイパレット。アプリコットやピンクを基調としたウォームトーンでの展開です。

「クラッシュド ジェム」（各5,720円）には、「モーグリ」のポンポンをイメージした限定2色が登場。多様なサイズバランスの“多彩ジュエルパール”を配合した、グリーンやブルーに煌めくひんやりシェード「クポ！パープル」とゴールドやピンクに輝くウォームシェード「クポ！ピンク」を用意しました。

その他、「スペシャル リップ」（5,390円）、「キヌケアヌード グリーム」（各5,280円）、「アルティム8∞ スブリム ビューティ クレンジング オイルn」（150mL6,270円、450mL 15,400円）も登場します。

「アイラッシュカーラーW」（3,300円）は、「モーグリ」のシルバーチャームが付いた特別仕様での展開となります。

■商品概要

コレクション名：シュウ ウエムラ ×ファイナルファンタジーXIV

商品：クポ！クリスタル パレット（限定1種）

価格：11,000円

商品：アイスカルプト クポ！（限定1種）

価格：：7,700円

商品：クラッシュド ジェム（限定2色）

価格：各5,720円

商品：スペシャル リップ（限定1色）

価格：5,390円

商品：キヌケアヌード グリーム（限定2色）

価格：各5,280円

商品：アルティム8∞ スブリム ビューティ クレンジング オイルn

価格：150mL 6,270円、450mL 15,400円

商品：アイラッシュカーラーW（限定1種）

価格：3,300円

＜発売日＞

全国発売：2025年10月31日

先行発売：2025年10月23日 シュウ ウエムラ 公式オンラインショップ／シュウ トウキョウ メイクアップ ボックス（表参道旗艦店）、10月24日 伊勢丹新宿、阪急梅田、名古屋高島屋、ISETAN BEAUTY online、Hankyu Beauty Online

（フォルサ）