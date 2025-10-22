小田切ヒロ・プロデュースの大好評POPUPイベントが、ついに大阪に上陸！　初のファンイベントも同時開催

ヘア&メイクアップアーティストの小田切ヒロ氏が代表を務めるNousは11月13日から16日、VS. （グラングリーン大阪内）にて、同氏がトータルプロデュースを行う期間限定POPUPイベント「『ENERGETIC MONSTER 2.0』HIRO ODAGIRI BEAUTY SELECTED POP UP」を開催します。

■1万人来場のPOPUPイベントが待望の大阪上陸！

同POPUPは、SNS総フォロワー約339万人を有し、“ヒロ買い”ブームを巻き起こしている小田切ヒロ氏がお気に入りのブランドを厳選して集めた期間限定コスメセレクトショップ。

POPUPイベントのコンセプトである「ENERGETIC MONSTER」には、“自分の中にあるビューティーに貪欲な怪物に出会う場所”という想いが込められています。

2025年6月に東京で開催した際には、事前の来場予約枠が即日完売し、累計1万人を超える来場者を記録するなど、大盛況のうちに終了。その反響を受け、このほど待望の大阪開催が決定しました。

今回は、新たなコンテンツを多数取り入れ、さらにバージョンアップして届けます。

■前回からバージョンアップ！ 大阪会場初コンテンツ

最新トレンドメイクの新設コーナー＆小田切ヒロ初のファンイベントを開催

大阪会場では、東京会場に引き続き、小田切ヒロ氏がセレクトしたコスメを展示・一部販売・サンプリング、小田切ヒロ氏のパワーにあふれる言葉を楽しめるヒロ占いコンテンツなどを展開する他、小田切ヒロ氏とツーショット風撮影ができるフォトブースや、初のファンイベントも開催。

セレクトされたアイテムは自由にタッチアップすることが可能です。

さらに、メッセージボードやファンレターを投函できる大型モニュメント、小田切ヒロの世界観を体感できるインスタレーション空間を展開します。

前回よりもバージョンアップした「『ENERGETIC MONSTER 2.0』HIRO ODAGIRI BEAUTY SELECTED POP UP」の美とエネルギーが融合した新たな体験をぜひ、会場で体感してはいかがでしょうか。

■コンテンツ概要

●HIRO’S PICKS

小田切ヒロ氏がセレクトした、日本国内、海外ブランドなどあらゆるアイテムが大集合。商品のタッチアップや一部購入ができるほか、小田切ヒロ氏が3つのテーマで選別した展示を実施。大阪限定でメンズビューティーブースも登場。また、今回のPOPUPを象徴するMONSTERのオブジェ“エナモ”も会場を彩ります。

●ヒロみやげ店

小田切ヒロ氏のECサイトのみで販売しているグッズや、このポップアップでしか買えない限定グッズを販売。さらに、小田切ヒロ氏がプロデュースしたエッセンシャルオイル（数量限定）、SUNSHINE JUICEとコラボレーションしたオリジナルドリンク3種を販売。

●まるでヒロ子なオブジェ

YouTubeで話題の“ヒロ子”をかたどった巨大オブジェが登場。会場の世界観を象徴するフォトスポットとして楽しめます。

●ヒロ占い

小田切ヒロ氏がこれまで発してきた言葉に、背中を押されてきた人は少なくありません。そんなポジティブなエネルギーが詰まった“格言おみくじ”コンテンツが登場。おみくじにはメッセージが封入されており、感性にそっと寄り添う一枚との出会いを楽しめます。

●HIRO SNAP BOOTH

小田切ヒロとツーショット風の写真が撮影できるフォトスポットを設置。ボックス型の空間に入って撮影することで、まるで小田切ヒロ氏と同じフレームに収まったかのような写真を楽しめます。来場の記念に、ぜひ撮影を楽しんではいかがでしょうか。

●H FOR HIRO - MESSAGE MONUMENT

小田切ヒロ氏の頭文字「H」をモチーフにした白い大型モニュメントが登場。自由にメッセージを書き込める参加型の展示となっており、ファンレターを投函することもできます。来場の際はぜひ、メッセージを寄せてみては？

●THE ENERGETIC WORDS OF HIRO

小田切ヒロ氏の言葉をモチーフにしたインスタレーションを展開。エナジェティックで力強いメッセージの数々が広がる空間の中で、ぜひ小田切ヒロ氏の言葉と対話するような感覚を楽しんではいかがでしょうか。

※ファンイベント開催時は閉鎖となります。

●小田切ヒロファンイベント

イベント期間中、小田切ヒロ氏によるファンイベントを開催。事前に抽選予約フォームより申込んでください。

◇＜ファンイベント概要＞

・イベント日時：

‐ 2025年11月14日 18:30〜

‐ 2025年11月15日 13:30〜

‐ 2025年11月16日 11:30〜

・登壇者：小田切ヒロ

・所要時間：各回約60分

・場所：会場内特設ステージ（STUDIO A）

・問い合せ：info@energeticmonster202511.jp

※ファンイベント 抽選に関する詳細

・抽選申込受付期間：2025年10月15日 21:15〜10月20日 23:59

・当落結果連絡：2025年10月23日中

■ヘア&メイクアップアーティスト 小田切ヒロ Message

小田切ヒロ ヘア&メイクアップアーティスト

雑誌や広告でのヘアメイクをはじめ、化粧品ブランドのアドバイザーや商品ディレクション、メディア出演、書籍出版など多方面で活躍。豊富な美容知識と誠実な人柄により、多くの女優やモデルから厚い信頼を集めている。

現在、登録者数約155万人を超えるYouTube「HIRO BEAUTY CHANNEL」や、総フォロワー数約339万人超のSNSを通じて、最新の美容トレンドを発信。独自の審美眼とメソッドでヘアメイクの枠を超えた新しい“美の在り方”を提案している。また、美容だけでなく、自身の経験や想いから紡がれるエネルギーに満ちた言葉の数々は、多くの人々に共感と勇気を与え、世代を超えて支持を集めている。

◇＜コメント＞

前回ご好評を賜りました「ENERGETIC MONSTER」を、より多くの方にこの体験をお届けしたいという思いから、今回は大阪の地を舞台にバージョンアップ。「『ENERGETIC MONSTER 2.0』HIRO ODAGIRI BEAUTY SELECTED POP UP」として開催いたします。

「自分の美しさを肯定し、さらに貪欲に美を追求できる場所」というコンセプトはそのままに、新たなコンテンツを多数取り入れ、より魅力的でエネルギーに満ちた空間を創り上げました。自分らしさを楽しみ、肯定し、内側から美しく元気になっていただける場となることを願っています。

そして、前回に引き続き、多くのブランド様のご共感とご協力を賜り、開催できることに心より感謝申し上げます。

日本をはじめ、世界中の方々が、自身の個性と魅力を存分に楽しむきっかけとなりますように。

■イベント概要

「『ENERGETIC MONSTER 2.0』HIRO ODAGIRI BEAUTY SELECTED POP UP」

●日時：

・2025年11月13日 17:00〜20:00 最終入場19:30

・2025年11月14日 11:00〜20:00 最終入場19:30

・2025年11月15日 11:00〜20:00 最終入場19:30

・2025年11月16日 11:00〜19:00 最終入場18:30

●会場：VS. （ヴイエス）

●住所：大阪府大阪市北区大深町6番86号 グラングリーン大阪 うめきた公園 ノースパーク VS.

●アクセス：JR線「大阪」駅より徒歩7分

●内容：

・小田切ヒロセレクトアイテムの展示・一部販売・サンプリング

・小田切ヒロ ファンイベント（抽選予約制）

・フォトスポットやメッセージボードなどの体験コンテンツ 等

●特設サイト：https://hiro-energeticmonster.jp/

●入場料・入場方法：無料・事前予約制

※予約なしでも当日入場は可能です。なお、ファンイベントは抽選予約制となります。

下記予約サイトより申し込んでください。

●予約サイト：＜来場予約／ファンイベント抽選予約＞

https://energetic-monster.lincruit.com/line_app/2/booking/event-reserve-schedule/

●特典：来場者にヒロギフト（セレクトしたブランドのコスメサンプルなどのキット）をプレゼント

