こっちのけんとドラマ『ちょっとだけエスパー』主題歌「わたくしごと」配信リリース！MVも同日公開
こっちのけんとの新曲「わたくしごと」が10月22日にリリース。さらに同日23時には「わたくしごと」のMVが公開される。
「わたくしごと」は、テレビ朝日系24局ネットで放送の火曜9時ドラマ『ちょっとだけエスパー』の主題歌として書き下ろされた楽曲。こっちのけんとにとって、ドラマ主題歌を担当するのは今回が初となる。
■ドラマ『ちょっとだけエスパー』登場人物の心の奥に流れる「愛と矛盾」を音楽で鮮やかに表現
本作は、大泉洋が主人公・文太を演じ、脚本を野木亜紀子が手掛ける完全オリジナルのジャパニーズ・ヒーロードラマ。人生のどん底にいたサラリーマンが「ちょっとだけエスパー」になり、世界を救う使命を託される。笑いと切なさ、そして予測不能な展開が詰まった注目作。
主題歌「わたくしごと」は、ドラマの世界観に寄り添いながらも、こっちのけんとらしい真っ直ぐな歌声とメッセージ性が込められた1曲。タイトルが示す通り、「自分自身の物語」をテーマに、真っ直ぐに愛を伝えたい気持ちと、それを素直に表せず葛藤する人間らしさを丁寧に描き出している。伸びやかで心に響くバラードの旋律に、愛ゆえに揺れる心情が重なり、聴く人の胸を深く震わせる楽曲に仕上がった。
ドラマの物語性と呼応し、登場人物の心の奥に流れる「愛と矛盾」を音楽で鮮やかに表現。聴く人自身の“わたくしごと”と重ね合わせられる、普遍的なテーマを持った渾身の一曲。
また、今回のMVは、2024年10月14日にリリースされた7th Single「もういいよ」のMVを手掛けたマザえもんと、弘田マサユキが再びタッグを組んで制作。「もういいよ」は10月22日現在、再生回数2,800万回を突破しており、映像表現と楽曲の世界観の融合で多くのファンを魅了したコンビが、今作でも「わたくしごと」の持つ内面の揺らぎや優しさを、ドラマティックかつ美しく映像化した。
■こっちのけんと コメント
こっちのけんとです！
この曲は真っ直ぐバラードで届けるような気持ちと、真っ直ぐになりきれない自分との葛藤を描いた一曲です！愛ゆえに悩んでしまうそんな人間らしい部分を滲み出した曲になっていると思います！
■リリース情報
2025.10.22 ON SALE
DIGITAL SINGLE「わたくしごと」
■関連リンク
『ちょっとだけエスパー』番組サイト
https://www.tv-asahi.co.jp/chottodake_esper/
こっちのけんと OFFICIAL X
https://twitter.com/suppokopeppoko