10時の日経平均は649円安の4万8666円、ＳＢＧが521.22円押し下げ 10時の日経平均は649円安の4万8666円、ＳＢＧが521.22円押し下げ

22日10時現在の日経平均株価は前日比649.62円（-1.32％）安の4万8666.44円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1072、値下がりは458、変わらずは81と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は521.22円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が161.62円、東エレク <8035>が32.32円、フジクラ <5803>が19.87円、レーザーテク <6920>が9.36円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を27.48円押し上げている。次いでテルモ <4543>が15.62円、トヨタ <7203>が13.13円、中外薬 <4519>が10.71円、イオン <8267>が10.10円と続く。



業種別では33業種中21業種が値上がり。1位は輸送用機器で、以下、建設、繊維、小売と続く。値下がり上位には非鉄金属、情報・通信、電気機器が並んでいる。



※10時0分13秒時点



株探ニュース

