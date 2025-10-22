¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬ÆüËÜ½é¤Î½÷À¼óÁê¤Ë¡á´Ú¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ö¹â»Ô»á¤ÏÇÓ³°Åª¡×¡ÖÆü´Ú´Ø·¸¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡×
2025Ç¯10·î21Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦KBS¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢ÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤ò°úÍÑ¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤¬Âè104Âå¼óÁê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¹â»Ô»á¤Ï21Æü¸á¸å¡¢½°µÄ±¡¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç²áÈ¾¿ô¤Î237É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÊóÆ»¤Ï¡ÖÆüËÜ¤¬1885Ç¯¤ËÆâ³ÕÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¡¢°ËÆ£ÇîÊ¸¤¬½éÂå¼óÁê¤È¤Ê¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢½é¤Î½÷À¼óÁê¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¹â»Ô»á¤Ï½°µÄ±¡µÄ°÷¤ò10´üÌ³¤á¡¢·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¡¢ÁíÌ³Âç¿Ã¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¤ÎÀ¯³¦¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¤¡ÖÈóÀ¤½±¤Î½÷ÀÀ¯¼£²È¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¥¬¥é¥¹¤ÎÅ·°æ¤òÇË¤ê¡¢¶¯¹ÅÊÝ¼éÀ¸þ¤ÎÀ¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©ÃÏ¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¿¡×¤Ê¤É¡¢·ÐÎò¤ò¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢ÆüËÜ¤Î³Æ»æ¤ÎÊóÆ»¤ò°úÍÑ¤·¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤ÎÏ¢Î©¹ç°Õ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤Ê¤É¤â¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¹â»ÔÆâ³Õ¤Î¹ñÀ¯±¿±Ä¤Ï½çÄ´¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¸«ÄÌ¤·¡×¤À¤È¤ÎÉ¾²Á¤ä¡¢¹â»Ô»á¤¬Îò»Ë¡¦ÎÎÅÚÌäÂê¤Ç¶¯¹Å¤Ê¡Ö¥¿¥«ÇÉ¡×È¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèAµéÀïÈÈ¤¬¹çã«¡Ê¤´¤¦¤·¡Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤âÄê´üÅª¤Ë»²ÇÒ¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¼óÁê¤ËÆÃ¤Ë¶½Ì£¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤è¤êÂ¾¤ËÊó¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤À¤í¡×¡ÖÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤¬¿ÆÃæ¤ÇÆüËÜ¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢±¦ÍãÀªÎÏ¼óÁê¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¡×¡Ö¼ã¤¤º¢¤ÎÈ¯¸À¤ò¸«¤ë¤È¡¢Îò»ËÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÃÎ¼±¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡×¡Ö¹â»Ô»á¤Ï¼þÊÕ¹ñ¤ä³°¹ñ¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÇÓÂ¾Åª¡£Ì÷¹ñ»²ÇÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Îò»Ë´Ñ¤âÊÝ¼éÅª¡£´Ú¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤è¤¯¤Ê¤¤±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¡Ö´ÚÆü´Ø·¸¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö²¿¤À¤«¤¢¤ì¤³¤ì¤¦¤ë¤µ¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Ëã¹¾¡Ë