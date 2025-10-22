Photo: SUMA-KIYO

キャッシュレス決済が普及し、iPhoneだけを持って出かけることが増えてきた筆者。とはいえ、クレジットカードや身分証、ポイントカードが必要になる場面もあり、完全にカードを手放すのは難しいのが現状です。

iPhoneの背面に取り付けるカードケースの存在は知っていたものの、落とすリスクを考えると手が出せずにいました。

そんな中、Appleから「探す」に対応したカードケースが登場したという情報を入手。これなら安心して使えそうだと感じ、さっそく購入してみました。

落としてもすぐ気づくカードケース

Photo: SUMA-KIYO

こちらが、その「MagSafe対応iPhoneファインウーブンウォレット（税込9,980円）」。iPhone 12以降のモデルに搭載されているMagSafe機能によって、iPhoneの背面に磁力で装着できるカードケースです。

一番の特徴は、なんといってもiPhoneの「探す」機能に対応していること。 万が一「ウォレット」を落としてしまっても、iPhoneやApple Watchに「手元から離れた」という通知が届くため、すぐに気づくことができます。

Photo: SUMA-KIYO

さらに、iPhoneやiPad、Macなどのデバイスから「探す」アプリを使えば、最後に接続が確認された場所を地図上で確認することも可能。

落とした場所の目星をつけて捜索できるので、見つかる確率もぐんと高まります。この機能のおかげで、クレジットカードや免許証などの大切なものを入れていても、安心して持ち歩けるようになりました。

背面の穴でスムーズ取出

Photo: SUMA-KIYO

カードは最大で約3枚まで収納可能。かなりぴったりとしたつくりになっているため、逆さまにして振ってみても、自然に抜け落ちることはありませんでした。

また、MagSafeの磁力によってカードがダメにならないよう、シールド加工が施されているため、クレジットカードなどを入れても問題ありません。ただし、その影響でウォレットに入れたままタッチ決済はできない仕様になっています。

とはいえ、背面には指を押し込める穴が空いているので、カードの取り出しは意外とスムーズ。さっと取り出してタッチ決済する動作も、慣れればそれほど手間には感じませんでした。

Photo: SUMA-KIYO

素材には、耐久性に優れたファインウーブンを採用。手にしっとりとなじむ、とてもなめらかな触り心地です。

カラーは、「フォックスオレンジ」「ミッドナイトパープル」「ネイビー」「モス」「ブラック」の5色展開となっています。

Source: Apple