大リーグ公式サイト「MLB.com」は21日（日本時間22日）、ドジャースとブルージェイズのワールドシリーズ（WS）について“6つの見どころ”を紹介した。

24日（同25日）にトロントで開幕するWS。4連勝突破したドジャースとは対照的にブルージェイズは最終第7戦の激闘の末、32年ぶりに進出を決めた。同サイトは「金曜日（24日）を心待ちにしながら、6つの魅力的なストーリーを紹介する」と記し、今WSの見どころを報じた。

まず始めに「大谷VSトロント」を紹介。エンゼルスからFAになった23年オフ、大谷にとってブルージェイズは移籍候補に挙がった一つ。同年12月には米メディアで「大谷がトロント行きの飛行機に乗った」という誤報が飛び交い、一時は「合意間近か」とも報じられた。それだけに大リーグ公式サイトは「2023年12月8日は、近年のブルージェイズの歴史の中で最も失望させられる日の一つだった」「ファンはオンラインのフライトトラッカーに釘付けになった。しかし、結局、大谷は来なかった」と“因縁”があるとした。

そして、2つ目として「スプリンガーVSドジャース」を紹介。スプリンガーはマリナーズとのア・リーグ優勝決定シリーズ（ALCS）第7戦でチームをシリーズ突破に導く逆転3ランを放つなど、ポストシーズンでも勝負強さを発揮。ドジャースにとってはゲレロとともに最警戒すべき選手である。さらに、2017年のワールドシリーズでは当時、アストロズに在籍していたスプリンガーが第7戦で本塁打を放ってドジャースを破り、チームを世界一に導くなど、シリーズ5発でMVPを獲得。ただ、その後にアストロズのサイン盗みが発覚したこともあり「数年経った今でも、ドジャースファンの間には、アストロズにゆかりのある人々への恨みが消えないままだ」とこちらも“因縁対決”になるとした。

3つ目は「ボーの復帰」を紹介。ブルージェイズの正遊撃手であるボー・ビシェットは9月初旬に左膝を痛めて以降、戦列を離れているがALCS第7戦で勝利後、「準備は万端だ」と復帰に自信を見せた。今季リーグ2位の打率・311を記録したビシェット復帰となれば、ブ軍にとっては大幅な戦力アップにつながるだろう。

4つ目として「ブルージェイズには歴史が味方についている」と紹介。リーグ優勝決定シリーズでドジャースは4連勝突破した一方で、ブルージェイズは第7戦までもつれ込んだことから、「永遠の論争である“休養VS実戦勘の鈍り”が再燃しようとしている」と大リーグ公式サイトは指摘。今回のように4連勝突破チームと第7戦までもつれ込んだチームのワールドシリーズでの対決は過去4度あり、いずれも第7戦までもつれ込んだチームが勢いそのままに世界一に輝いている。歴史は繰り返すのか、ドジャースが新たな球史を刻むのか注目が集まっている。

5つ目は「ゲレロはプレーオフをタイトルで締めくくれるか」と紹介。ゲレロはポストシーズンに入って絶好調で10月は11試合で打率・442、6本塁打、12打点、OPS1・440を記録。ALCSのMVPにも輝いた。同一年のポストシーズンで50打席以上でOPS1・300以上を記録した選手は過去4人しかおらず、そのうち、ワールドチャンピオンに輝いたのはポール・モリター（1993年ブルージェイズ）、アレックス・ロドリゲス（2009年ヤンキース）の2人だけ。ブルージェイズの主砲がワールドシリーズでも大暴れするのか期待が寄せられている。

6つ目は「ブルージェイズ打線がドジャース投手陣の弱点を見つけられるか」と記し、PSに入って好調が続く強力なドジャース投手陣をどう攻略するかとした。ド軍はスネル、山本、グラスノー、大谷とタレント揃いの先発が好投続きで、ポストシーズンに入って10試合で総失点は28点と「圧倒的な強さを見せた」とした。

また、新守護神となった佐々木を含め、この5投手でドジャースがポストシーズンで奪ったアウトの8割以上を記録しているといい、大リーグ公式サイトは「不安定なリリーフ陣への依存を最小限に抑えることができた。ドジャースが他の投手にどれだけ頼る必要があるかが、このシリーズの行方を大きく左右する可能性がある」と指摘。ブルージェイズ打線がこの5投手以外を引っ張り出せば、攻略できる可能性があるかもしれない。