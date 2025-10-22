◆ 日本時間25日からトロントで開幕

ロサンゼルス・ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）は現地時間21日、トロント・ブルージェイズとのワールドシリーズ第1戦にブレーク・スネル投手（32）、第2戦に山本由伸投手（27）が先発登板することを発表した。

MLB2年目の山本は東京シリーズで自身初の開幕投手を務め、レギュラーシーズン30先発で12勝8敗、防御率2.49、173回2/3を投げて201奪三振という成績。4月と9月の2度に渡って月間MVPに輝き、初のオールスターゲーム選出も果たした。ブリュワーズとの優勝決定シリーズ第2戦では9回1失点と好投し、日本人投手として初めてポストシーズンでの完投勝利を達成。ここまで3登板で2勝1敗、防御率1.83を記録している。

重要なシリーズ初戦は、サイ・ヤング賞2度の実績を誇るスネルが先発予定。加入1年目の今季は左肩痛の影響によりレギュラーシーズンわずか11試合の登板に止まるも、ポストシーズンでは3戦全勝、防御率0.86と大活躍。現地8月9日、本拠地ドジャー・スタジアムでブルージェイズと対戦した際には5回10奪三振、無失点という投球で白星を挙げた。

ドジャースは昨季4月に敵地トロント、今季8月には本拠地でブルージェイズと3連戦を行い、いずれも2勝1敗で勝ち越し。ワールドシリーズでの対戦は今回が初となる。