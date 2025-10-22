軽い！ 動きやすい！ 暖かい！【GU】大人女性におすすめ♡「新作パーカ」

肌寒さを感じる季節、軽く羽織れて防寒できるライトなアウターがあると頼りになります。なかでもパーカは、カジュアルに取り入れやすくワンマイルコーデやちょっとした外出にあると便利。【GU（ジーユー）】の新作パデットパーカは、薄中綿入りで、軽さと暖かさを両立できそう。リッチな見た目で、大人女性におすすめしたい1枚です。

ヴィンテージっぽい風合いが可愛い

【GU】「パデッドジップアップパーカ」\5,990（税込）

スウェットパーカとは一味違った、ヴィンテージ感が特徴的なコットンパーカ。製品洗いによる独特の風合いが、こなれた印象に導いてくれる1枚です。ゆったりとしたシルエットに、アクセントになるカンガルーポケットが絶妙な抜け感を演出。明るめブラウンが今っぽく、さっと羽織るだけでトレンドのコーデを楽しめそうです。

ラフに羽織ってしっかり防寒！

ラフな見た目でありながら、薄中綿入りの素材で防寒にも役立ちそうなのがこのパーカの魅力。「見た目ほど重くなく、軽いので動きやすく快適」「そして、暖かいです」と、ショップスタッフのMinaさんも絶賛しています。ユニセックスアイテムならではのゆとりあるサイズで、厚手のニットの上からでも羽織りやすいのが嬉しいところ。ジーンズに合わせる気軽なスタイルもおしゃれな見た目で、都会的な印象に決まりそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M