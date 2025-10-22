ある猫さんの保護時の姿と現在の姿を比較した投稿がXで話題に！見比べたユーザーからは「同じ猫ちゃんですか？」「美味しそうな背中にかぶりつきたくなってしまいました」「これは良い焼き具合ですねぇ」などの声が殺到し、投稿は記事執筆時点で350万回以上も表示されています。

【写真：保護したときは『こんなに白かった子猫』が、現在…】

保護時と現在の姿を見比べてみると…

Xアカウント「マミ太郎（@pfirsich_jam）」には、投稿者さまと一緒に暮らす元保護猫のぽんちゃんとクロロ教官の様子が日々投稿されています。

飼い主さんによると、ぽんちゃんは保護された当時、黒いお耳に真っ白な姿の可愛らしい子猫だったといいます。顔にも茶色い模様があり、ウルウルとしたまん丸なおめめが愛らしい印象だったとか！

そんなぽんちゃんと暮らし始め、すくすくと成長した現在、保護当時のぽんちゃんの姿と見比べてみると……

背中に濃い茶色い模様がところどころに浮き上がり、美味しそうな焼き加減のちくわのような姿に大変身！

ぽんちゃんはシャム猫なので、どうやら成長するに従って、色や模様が変わるタイプの猫さんだったようです。

Xアカウント「マミ太郎」には、ぽんちゃんの途中経過の様子も投稿されています。そこにはうっすらと茶色い模様が見え始めている時期のぽんちゃんの背中が！少しずつ模様が浮き出てきたのですね。

顔立ちもキリッと感マシマシに！

さらに、成長したぽんちゃんは、あのあどけない可愛らしいクリクリとしたお顔立ちから、少しキリッとした頼もしい表情に急成長！

しかし、美しさと可愛らしさが顕在する愛らしい猫さんに成長したぽんちゃんなのでした！

良い焼き上がり姿がSNSで話題に

ぽんちゃんの保護時と現在の姿を比較した投稿は、Xに投稿されると多くのユーザーの注目を集め、記事執筆時点で350万回以上も表示されるほど反響を呼びました。

リプライ欄には「同じ猫ちゃんですか？」「美味しそうな背中にかぶりつきたくなってしまいました」「これは良い焼き具合ですねぇ」などの声が寄せられ、こんがりと焼き上がったような背中の模様に魅了される人が殺到しています。

Xアカウント「マミ太郎」では、今回ご紹介したぽんちゃんの他にも、クロロ教官という名前の猫さんが登場しています。

ぽんちゃんはクロロ教官のことが大好きなようで、一緒に過ごしていることも多いのだとか！可愛らしい2匹の様子をもっと見てみたい方は、ぜひアカウントを覗いてみてくださいね。

ぽんちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「マミ太郎（@pfirsich_jam）」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。