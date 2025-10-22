ノンタイトルミニマム級6回戦

ボクシングのノンタイトルミニマム級6回戦が21日、東京・後楽園ホールで行われ、日本同級8位・坂田一颯（S＆K）がアマチュア8冠・荒竹一真（大橋）に3回2分3秒でTKO勝ち。坂田はリング上で拳を突き上げた。戦績は21歳の坂田が4勝（2KO）1敗1分、22歳の荒竹が1勝（1KO）1敗。

期待の新星を打ち破った。フットワークを活かし、距離を測る荒竹に対し、坂田は鋭いジャブと右フックを合わせた。上下に打ち分け主導権を握る。3回は猛連打を浴びたがガードで凌ぎ、隙を見て強打を放った。ダウンを先取すると会場のボルテージが爆発。変わらず攻めてくる荒竹から再びダウンを奪い、最後は左右のコンビネーションで倒しきった。勝利を収め「試合の前から倒す気持ちがあって、形にできて勝てたことは大きい」と喜んだ。

荒竹は鹿児島県の鹿屋工高時代に高校5冠を達成。2022、24年にはアジア選手権で銀メダルを獲得し、大橋ジム期待の新星だった。坂田は熊本の東海大学付属熊本星翔高出身。同じ九州対決で、歳は1つ違い。坂田によると、2人は中学時代に一度、スパーリングを行ったことがあるという。「その時も強い選手だと思った。（当時の評価は荒竹が）全然上。荒竹選手のプロ2戦目を務められたことは自分にとって大きい」と思いを口にした。

坂田は前IBF世界ミニマム級王者・重岡銀次朗のスパーリングパートナーを務めていた。重岡は5月に行われた世界タイトルマッチで、試合後に救急搬送。「急性右硬膜下血腫」で緊急の開頭手術を受けた。熊本の病院に転院し、一般病棟から回復期病棟へ移ったことを重岡の兄・優大がSNSで報告している。坂田は「銀次朗さんに前回の世界戦でスパーリングパートナーとして呼んでもらった。その時は練習でも、ものすごく収穫があった。今日はそれを含め全部試合に出たのかな」。少し声を震わせた坂田。「まずは日本かアジアのベルトを絶対に獲りたい」と着実に高みを目指す。

敗れた荒竹は試合後、担架でリング上から運び出された。日本ボクシングコミッション（JBC）の関係者によると、検査のために病院に向かい、無事が確認されたという。



