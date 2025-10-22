東洋太平洋ウェルター級タイトルマッチ

ボクシングの東洋太平洋ウェルター級タイトルマッチ10回戦が21日、東京・後楽園ホールで行われ、同級王者・田中空（大橋）が同級3位・坂井祥紀（横浜光）に6回2分13秒TKO勝ちした。初防衛に成功したが「レベルを上げたい」と気は緩めなかった。戦績は24歳の田中が5勝（5KO）、34歳の坂井が29勝（15KO）16敗3分。

王者の風格が板についてきた。田中は初回から冷静に右ボディーを当て鈍い音を響かせた。左フック、右ストレートを叩き込み、2回時点で相手の顔が赤く腫れ始める。4回、ヒッティングで坂井は左目上から出血。5回の途中採点は3-0（50-45×3）と田中が圧倒した。坂井の右の打ち下ろしを被弾する場面もあったが、強打を的確にヒットさせ、打開策を作らせなかった。決着は6回。坂井の瞼の出血がおさまらず、レフェリーストップ。田中がデビュー5連勝を飾った。

田中は坂井について「クリーンヒットさせないディフェンスがすごくうまかった」と振り返る。自身も守備を強化して試合に臨んだといい「もっと確実にもらわないようにディフェンスを覚えたい」と力を込めた。

試合後、熱戦を観戦していたWBOアジアパシフィック同級3位・佐々木尽（八王子中屋）がリングイン。「来年、田中選手に挑戦させていただきたい。待ってろ、田中空！」と声を上げて会場を沸かせた。佐々木は日本人初の同級世界王者を目指していたが、6月に行われたタイトルマッチで5回失神KO負けを喫した。田中はウェルター級の最前線で戦う佐々木について「やっと、尽君とできるくらいまで上がってきたのかなと。お互い上を目指しているので、もっとレベルを上げていきたい」と意気込んだ。

「ハマのタイソン」と称される田中は6月に行われた前戦で、小畑武尊（ダッシュ東保）と対戦。4回TKO勝ちを収め、初のタイトルをプロ4戦目にして獲得した。デビューから全試合でKO勝利を記録し続けている。



（THE ANSWER編集部・澤田 直人 / Naoto Sawada）