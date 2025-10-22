元アイドル、結婚を発表 メディア報道に戸惑い「誤解ないように補足させていただきます」
アイドルグループ・『FES☆TIVE』『JAPANARIZM』の元メンバーでタレントの高木由莉愛（※高＝はしごだか）が21日、自身のXを更新し、結婚を発表した。
【写真あり】幸せいっぱい…結婚を発表した高木由莉愛の近影
高木は「みんなびっくりするかもしれませんが…ご報告があります」と書き出し、「私事ではございますが、このたび兼ねてからお付き合いしていた方と本日結婚いたしました」と報告。
「まさか自分がこんなに早く結婚するとは…！と自分でもまだ実感がありません」とし、「『みんなを幸せにしたい』と思って13歳でアイドルになり、卒業後は一人の女の子として生きていく中で、人生を共に歩みたいと思える人と出会うことができました」と経緯をつづった。
また「11月13日、新宿ReNYで『TAKAKI IDOL FESTIVAL』開催します」「この日が恐らくお話できる最後の機会になるのでファンの皆さまに直接ご挨拶できればと思っています」と告知し、「これからも温かく見守っていただけたら嬉しいです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
またこの報告がメディアに報じられると、高木は「たくさんのお祝いのお言葉、ありがとうございます なんかYahoo！ニュースにもなってるらしくて戸惑い隠せません」と驚いていることを明かし「そして、誤解ないように補足させていただきます」と追記。
「アイドル活動は精一杯やりきって、アイドル卒業してから出会った方です！早すぎィ〜って感じ！？」とし、「ちなみにぷにぷにになりましたがまだ赤ちゃんはいません」と補足し、「馴れ初めとか言い始めたらキリないので 会った時聞いてください笑」とつづった。
