会社員グラビアアイドルの優希つづはが21日までに、自身のインスタグラムとストーリーズを更新。カーレースの「SUPER GT」でレースクイーン（レースアンバサダー）デビューすることを報告した。

「今シーズン最終戦 SUPER GT300クラス【CARGUY MKS RACING】7号車を応援する、モッズレーシングガールズアンバサダーとしてがんばりますので応援よろしくお願いします レースクイーンデビューです」などとつづり、「優希つづは参戦決定！！」と見出しのついた冊子の黒メガネ姿ランジェリーショットを公開した。

別の投稿ではビキニ水着姿でカーテンにくるまり「ぴーす。」サインを送ったり、ベッドの上でのランジェリーショットなどもアップした。

ファンやフォロワーからも「おへそピース」「可愛すぎる」「抜群に可愛い笑顔」「ため息出るほどの美しさ」「芸術的な美しさ」「目の覚めるほどの魅力」「セクシービーム」「エロかわセクシー」などのコメントが寄せられた

優希はアイドルをしながら会社員として勤務。趣味は漫画、アニメ、ゲームなど自称ヲタク。特技はスポーツ全般。雑誌などのグラビアだけでなく、DVDなども発売している。愛称は「ゆうきゃん」。