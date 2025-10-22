元テレビ東京アナウンサーで現在は同報道局キャスターの片渕茜（32）が21日、自身のインスタグラムを更新。ニューヨーク支局生活の近況を報告した。

4月からニューヨーク支局に異動した片渕は「最近NYの街中でユニークなハロウィーンの装飾を沢山見かけます」「日本よりもずっとリアルで怖い飾り付けが多い気がします。“Trick or Treat!”と訪ねに行くのが、本気で躊躇われるくらいです。」と記し、骸骨やクモの巣、かぼちゃで彩られた街並みの写真を公開。また、「Halloween decorations are everywhere in New York.They’re so much more realistic and honestly scarier than in Japan.It almost feels too spooky to go knock and say,“Trick or Treat!”」と英文でもつづった。

フォロワーからは「お洋服が周りの景観とマッチしてますね」「ホーンテッドマンションみたい」「NYの生活慣れましたでしょうか？」などのコメントが寄せられている。