¡¡£²£±Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤¬Âè£±£°£´Âå¤ÎÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤ÇÁíÍý»ØÌ¾¤Î¹ÔÊý¤Ï°ì»þÉÔÆ©ÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¹â»ÔÀ¯¸¢È¯Â¤Î¶ÚÆ»¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°Æü¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤ÈÏ¢Î©¤Î¹ç°Õ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ç¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ê¡Ö¼«°ÝÏ¢Î©¡×¤Ï°Ý¿·¤«¤é³ÕÎ½¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¡È³Õ³°¶¨ÎÏ¡É¤Ë¤Ê¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½¾Íè¤Î¼«¸øÏ¢Î©À¯¸¢¤Î¤è¤¦¤ËÏ¢Î©Áê¼ê¤¬Âç¿Ã¤òÌ³¤á¤ë³ÕÆâ¶¨ÎÏ¤È¤Î°ã¤¤¤È¤Ï¡£Î¾ÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤ÎÏ¢Î©¤ÏµÈ¤È½Ð¤ë¤Î¤«¡¢¶§¤È½Ð¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤¿Ï¢Î©¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¡¢°Ý¿·¤«¤éÁíÍýÊäº´´±¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿±óÆ£·É¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤È¤Ï¡½¡½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÉðÅÄ°ì¸²»á¤Ø¤Î¼èºà¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢MBS¤ÎÂçÈ¬ÌÚÍ§Ç·²òÀâ°Ñ°÷¤¬·ãÆ°¤ÎÀ¯¼£¾ðÀª¤òÆÉ¤ß²ò¤¤Þ¤¹¡£
°Ý¿·¤¬Í×µá¡Ö£±£²¤ÎÀ¯ºö¡×¡ÈËþ³Û²óÅú¡É¤â
¡¡¹â»Ô»á¤¬ÁíÍý¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë£²£°»þ´Ö¤Û¤ÉÁ°¤Î£±£°·î£²£°Æü¸á¸å£¶»þ¤´¤í¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬Ï¢Î©À¯¸¢¤ò¼ùÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼Â¼ÁÅª¤Ë¹ç°Õ¤·¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤ÈµÈÂ¼ÂåÉ½¤Ï¹ç°ÕÊ¸½ñ¤Ë½ðÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ï½°µÄ±¡¤Ç£±£¹£¶µÄÀÊ¤È¡¢Âè£±ÅÞ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬²áÈ¾¿ô¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¡¢°Ý¿·¤Î£³£µµÄÀÊ¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢²áÈ¾¿ô¤Ë»Ä¤ê£²µÄÀÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°Ý¿·¤Î²ñ¤¬Ï¢Î©Æþ¤ê¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤Î´Ö¤Ç¤ÎÀ¯ºö¶¨µÄ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡£°Ý¿·¤¬Äó¼¨¤·¤¿¡Ö£±£²¤ÎÀ¯ºö¡×¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
£±¡¥·ÐºÑºâÀ¯À¯ºö
£²¡¥¼Ò²ñÊÝ¾ã²þ³×
£³¡¥¹Ä¼¼¡¦·ûË¡²þÀµ¡¦²ÈÂ²À©ÅÙÅù
£´¡¥³°¸ò°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö
£µ¡¥¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹À¯ºö
£¶¡¥¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¯ºö
£·¡¥¿©ÎÁ°ÂÊÝ¡¦¹ñÅÚÀ¯ºö
£¸¡¥·ÐºÑ°ÂÊÝÀ¯ºö
£¹¡¥¿Í¸ýÀ¯ºö¡¦³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö
£±£°¡¥¶µ°éÀ¯ºö
£±£±¡¥Åý¼£µ¡¹½²þ³×¡ÄÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ
£±£²¡¥À¯¼£²þ³×¡ÄµÄ°÷Äê¿ôºï¸º
¡¡¤³¤ÎÆâ¡¢°Ý¿·¤¬ÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ò·ï¤È¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¢¦£²¡¥¼Ò²ñÊÝ¾ã²þ³×¡¢¢¦£±£±¡¥Åý¼£µ¡¹½²þ³×¡ÊÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¡Ë¡¢¢¦£±£²¡¥À¯¼£²þ³×¡ÊµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡°Ý¿·¤ÎÆ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¢¦£²¡¥¼Ò²ñÊÝ¾ã²þ³×¡¢¢¦£³¡¥¹Ä¼¼¡¦·ûË¡²þÀµ¡¦²ÈÂ²À©ÅÙÅù¡¢¢¦£´¡¥³°¸ò°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¡¢¢¦£µ¡¥¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹À¯ºö¡¢¢¦£¶¡¥¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¯ºö¡¢¢¦£·¡¥¿©ÎÁ°ÂÊÝ¡¦¹ñÅÚÀ¯ºö¡¢¢¦£¸¡¥·ÐºÑ°ÂÊÝÀ¯ºö¡¢¢¦£¹¡¥¿Í¸ýÀ¯ºö¡¦³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËþ³Û¡×²óÅú¡¢¢¦£±£°¡¥¶µ°éÀ¯ºö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤Û¤ÜËþ³Û¡×¤Î²óÅú¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂçÈ¬ÌÚ²òÀâ°Ñ°÷¤Ï¡¢¡Ö¼«Ì±¤È°Ý¿·¤ÏÀ¯ºöÅª¤Ë¤«¤Ê¤ê¶á¤¤À¯ÅÞ¤Ç¡¢ÀÞ¤ê¹ç¤¨¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¼Ò²ñÊÝ¾ã²þ³×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏµîÇ¯¤ÎÀ¯ºö¶¨µÄ¤Ç¤âÁêÅö¥â¥á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÀÞ¤ê¹ç¤¨¤Æ¤ë¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤ÎÇÑ»ß¡Ö¶¨µÄÂÎ¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤â¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËþ³Û²óÅú¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¢¦£±¡¥·ÐºÑºâÀ¯À¯ºö¡¢¢¦£±£±¡¥Åý¼£µ¡¹½²þ³×¡ÊÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¡Ë¡¢¢¦£±£²¡¥À¯¼£²þ³×¡ÊµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÙ¤«¤¯¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·ÐºÑºâÀ¯À¯ºö¤ÎÃæ¤Ç¿©ÉÊ¤Ø¤Î¾ÃÈñÀÇ¤ò£²Ç¯´ÖÇÑ»ß¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞÂ¦¤Î²óÅú¤Ï¡Ö¶¨µÄÂÎ¤ÎÀßÃÖ¡×¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥¬¥½¥ê¥ó»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤äÊª²Á¹âÂÐºö¤ÎÊäÀµÍ½»»¤Ê¤É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Ëþ³Û²óÅú¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Åý¼£µ¡¹½²þ³×¡ÖÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤Î¹ñ²ñ¤ÇÀ®Î©¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¶¨µÄÂÎ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÀ¯¼£²þ³×¤ÎÃæ¿È¤Ç¤¢¤ë¡Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤ÎÇÑ»ß¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â£²Ç¯¸å¤Î´ü¸ÂÉÕ¤¤Ç¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤¯¶¨µÄÂÎ¤òÀßÃÖ¡£°ìÊý¡¢¡ÖµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¡×¤Ï¡¢Î×»þ¹ñ²ñ¤Ç½°±¡£±³äºï¸º¤ÎËþ³Û²óÅú¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÈ¬ÌÚ²òÀâ°Ñ°÷¤Ï¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤ÎÇÑ»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¶¨µÄÂÎ¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤â¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦¸«Î©¤Æ¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖµÞ¤ËÀäÂÐ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿µÄ°÷Äê¿ô¤Îºï¸º¤Ï¡¢Î×»þ¹ñ²ñ¤Ç¤ª¤½¤é¤¯Ë¡°Æ¤Ï½Ð¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢Â¾¤ÎÅÞ¤ÎÈ¿ÂÐ¤¬ÁêÅö·ã¤·¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÄê¿ôºï¸º¡×¤È¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¡¡Í¥Àè½ç°Ì¤Ï¡©
¡¡°Ý¿·¤Î¡ÖÀ¯¼£²þ³×¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£Ï¢Î©¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÀ¯ºö¶¨µÄ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤ò¸º¤é¤¹Äê¿ôºï¸º¤È¡¢À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤«¤é¤Î¸¥¶â¶Ø»ß¤Î¤É¤Á¤é¤òÀè¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦Í¥Àè½ç°Ì¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤â¤ÈÀ¤ÏÀ¤ÏÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Î²ò·è¤òË¾¤àÀ¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢°Ý¿·¤ÏÄê¿ô¤Îºï¸º¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°Ý¿·¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¤Ï£±£¶Æü½Ð±é¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¡Ö¤½¤ì¡Ê¸¥¶âÇÑ»ß¡Ë°ì¤Ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£ËÍ¤Ï°ìÈÖ¤ÎÀ¯¼£²þ³×¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ô¥ó¤ÏµÄ°÷Äê¿ô¤Îºï¸º¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÈ¯¸À¡£
¡¡Âçºå¤Ç¤Ï°Ý¿·¤¬¼çÆ³¤¹¤ëµÄ°÷¤ÎÄê¿ôºï¸º¤¬¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Ý¿·¤Î¼ÂÀÓ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÂçºå¤È¹ñ¤Ç¤ÏÏÃ¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÉðÅÄ°ì¸²»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤ò£µ£°¿Íºï¸º¤¹¤ë¤È£µ£°²¯±ß¤«¤é£·£µ²¯±ßÄøÅÙ¤Î»Ù½Ð¤ò¥«¥Ã¥È¤Ï¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ñ²ÈÍ½»»¤Îµ¬ÌÏ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤ì¤ÏÂçºå¤Û¤É¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¡£µÕ¤Ë¡¢¾¯¿ô°Õ¸«¤òÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ëÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¤·¤â¥×¥é¥¹¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÄê¿ôºï¸º¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÅÞ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¹ñ²ñ¤Îº®Íð¤ò¾·¤¡¢¹ñÌ±¤¬µá¤á¤ëÊª²Á¹âÂÐºö¤¬ÄäÂÚ¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö³Õ³°¶¨ÎÏ¡×¼çÄ¥¤¹¤ë£³¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡º£¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¼«¸øÀ¯¸¢¡×¤ò¸«¤ë¤È¡¢É¬¤º£±¿Í¤Ï¸øÌÀÅÞ¤«¤éÂç¿Ã¥Ý¥¹¥È¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¤¬¤½¤ÎÄê°ÌÃÖ¤Ç¤·¤¿¡£°Ý¿·¤¬¼çÄ¥¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¾ò·ï¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï°Ý¿·¤«¤é³ÕÎ½¤ò½Ð¤·¤¿Êý¤¬ÏÃ¤ò¿Ê¤á¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏÂç¿Ã¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¡Ö³Õ³°¶¨ÎÏ¡×¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¡¡
¡¡°Ý¿·¤ÎÇÏ¾ì¿¹¬Á°ÂåÉ½¤â£±£¹Æü¤Ë¡Ö¤¹¤°¤Ë³ÕÆâ¤ËÆþ¤Ã¤ÆÁ´ÌÌÅª¤Ë¿Ê¤á¤ë´Ä¶¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï³Õ³°¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÈ¯¸À¡£³Õ³°¶¨ÎÏ¤È¤Ê¤ì¤Ð£±£¹£¹£¶Ç¯¡Ö¼«¼Ò¤µÏ¢Î©À¯¸¢¡×°ÊÍè¤Ç¤¹¡£
¡¡ÉðÅÄ»á¤¤¤ï¤¯¡Ö¡ÈÏ¢Î©¡É¤È¤Ï¼Â¼ÁÅª¤Ë¤Ï¶¨ÎÏ¤·¤ÆÁíÍýÂç¿Ã¤òÁª½Ð¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Î·Á¤È¤·¤ÆÂç¿Ã¤ò½Ð¤¹¤«½Ð¤µ¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÍÍ¡¹¤Ê·ÁÂÖ¤¬¤¢¤êÆÀ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡³ÕÆâ¶¨ÎÏ¤Ç¤¢¤ì¤Ð°Ý¿·¤¬Ë¡°Æ¤äÍ½»»°Æ¤Ë»¿À®¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤è¤ê³Î¼Â¤ËÃ´ÊÝ¤Ç¤¡¢À¯¸¢¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°Ý¿·¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¤Ï¼«Ì±ÅÞÂ¦¤«¤é¡Ö³ÕÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°Ý¿·Â¦¤Ë¤â¡¢Âç¿Ã¥Ý¥¹¥È¤Ë½¢¤¯¤³¤È¤Ç¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤òÄ¾ÀÜÆ°¤«¤»¤ë¤³¤È¤ÇÀ¯ºö¤Î¼Â¸½²ÄÇ½À¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¼³Õ³°¶¨ÎÏ¤òÁªÂò¤¹¤ë¤Î¤«¡©ÉðÅÄ»á¤¬µó¤²¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤Î£³¤Ä¤Ç¤¹¡£
¢£°ìÂÎ²½¤Î²óÈò¡Ä°Ý¿·¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¡¦»Ù»ýÎ¨¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á
¢£¡ÈñÙ¤µ¤ì¤¿¡É²áµî¡ÄµìÊ¸ÄÌÈñ¤Î²þ³×¤ò¹ç°Õ¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤¿¤á
¢£Âçºå¥µ¥¤¥É¤¬¿µ½Å¡©¡ÄÂçºå¤ÎÁªµó¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ý¿·¤È¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¤Î¸õÊä¤¬·ã¤·¤¯¶¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤¿¤á
¿åÌÌ²¼¤Ç¤Î¸ò¾Ä¿Í¤¬º£¸å¤Î¡Ö¥¡¼¥Þ¥ó¡×¤Ë
¡¡º£¸å¤ÎÏ¢Î©¤Ç¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢°Ý¿·¤Î±óÆ£·É¹ñ²ñÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¡Ê£µ£·¡Ë¤Ç¤¹¡£±óÆ£»á¤ÏÂçºå£±£¸¶èÁª½Ð¤Î½°±¡µÄ°÷¤ÇÅöÁª¤Ï£µ²ó¡£½©ÅÄ¸¤ÊÝÂ¸¶¨²ñ²ñÄ¹¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ç¤Ï¤³¤Î±óÆ£»á¤¬ÁíÍýÊäº´´±¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢Î¾ÅÞ¤ò¤Ä¤Ê¤°½ÅÍ×¤Ê¥Ñ¥¤¥×Ìò¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁíÍýÊäº´´±¤È¤ÏÁíÍý¤Î»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤Æ½ÅÍ×¤ÊÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´ë²èÎ©°Æ¤Ê¤É¤ò¼êÅÁ¤¦Ìò³ä¤Ç¡¢Äê°÷¤Ï£µ¿Í¡£
¡¡ÂçÈ¬ÌÚ²òÀâ°Ñ°÷¤Ï±óÆ£»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍ¿ÌîÅÞÆâ³°Ìä¤ï¤º¿ÍÌ®¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢º£²ó¡¢¹â»Ô»á¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿ºÇ½é¤ÎÁê¼ê¤Ç¤¹¡£°Ý¿·¤È¼«Ì±ÅÞ¤Î¤¤¤ï¤ÐÍ£°ì¤Îº£¤Î¥Ñ¥¤¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÏ¢Î©¸ò¾Ä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¥¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¿åÌÌ²¼¤Î¸ò¾Ä¤ò¤º¤Ã¤ÈÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤¬É½¤Ë½Ð¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤â¤¢¤êÉÔ°Â¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
