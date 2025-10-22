

若者のやる気を著しく下げる無駄会議「ベスト3」を発表します（写真：Graphs／PIXTA）

なぜ、こんな”タイパ”の悪い会議ばかりなのか……。

企業の現場に入って目標を絶対達成させるコンサルタントとして、私は数多くの組織を見てきた。業績が悪い会社ほど、会議が多い。会議のための資料作り、事前打ち合わせ、根回し。そして会議が終われば、また次の会議のための準備が始まる。

ロジックを重視する若手社員にとっては、最悪である。タイパ（タイムパフォーマンス）を重んじる彼らのやる気を奪う最大の要因が、この「無駄会議」なのだ。

そこで今回は、若者のやる気を著しく下げる無駄会議「ベスト3」を発表し、コミュニケーションを最短化するための会議戦略について解説する。部下育成やマネジメントに悩んでいる管理者は、ぜひ最後まで読んでもらいたい。

会議中毒になっていないか？

世の中には、会議中毒の経営者やマネジャーがいる。





会議をして移動し、また会議をして移動する。新幹線や飛行機に乗って出張するのは会議のため。そんな経営者やマネジャーを迎えるため、現場は資料作り、事前打ち合わせ、根回しに追われる。やがて、会議が増えすぎて人を増やし、その人たちが新しい部署を作る――。

私は何事も、対価をもらう以上プロフェッショナルでなければならないと考えている。マネジャーもマネジメントにおいてプロフェッショナルであるべきだ。「達人」「プロフェッショナル」と呼ばれる人は、決して無駄な動きをしない。

これは日本の「美意識」にも通じる。

私は小学生のころから道場で剣道を習ってきた。達人と呼ばれる剣士たちは、まったく無駄な動きをしない。どんなに果敢に攻めようと、一瞬でかわされ、いつの間にか打たれる。これは茶道や華道にも通じる「美意識」である。

マネジメントの分野でもそうだ、

マネジメントの達人が組織の中に複数人いれば、業績が悪くなるはずがない。当然、無駄会議も、無駄資料も、無駄メールもなくなる。

それでは、昔も今も変わらない、若者がやる気をなくす無駄会議の特徴は何か？

ランキング形式で発表しよう。

（1）報告だけの会議

（2）目的のよくわからない会議

（3）ネクストアクションを決めないまま終わる会議

このベスト3の「無駄会議」の問題は、相互につながっている。順番に、それぞれの特徴と対策について解説していきたい。

第1位：報告だけの会議



報告だけの会議というのは、会議参加者がひとりずつ現状報告をさせられるだけの会議のことだ。”タイパ泥棒”の典型例と言えよう。

「現状はどう？」

「今の進捗状況を教えて」

このように報告だけさせておいて、「今期もあとわずかだから、最後まで気を抜かないように」「何かあったら、いつでも相談して」「じゃ、そういうことで」……で、終わる。

こうした会議を主催する経営者、マネジャーは、あきらかに会議の進め方を知らない。会議の進め方を知らないということはマネジメントの素人だ、ということである。

【特徴】

議論がない。質問もない。ただ順番に報告させるだけ。参加者は「自分の番が来たら報告する」ことしか考えておらず、他のメンバーの報告を聞いていない。もちろん意見も出さない。何も考えずに会議に参加しているので、

「君はどう思う？ 意見は？」

と質問されて、はじめて考えはじめる。こんなメンバーばかりが集まる会議だ。

【対策】

報告だけの会議を撲滅するには、会議の目的を「報告」から「議論」に変えることだ。報告は事前にメールやチャットで共有しておけばいい。会議では、その報告をもとに何を議論し、何を決めるのか。それを明確にする必要がある。

たとえば、「今月の売り上げが目標に届かなかった」という報告があったとしよう。報告だけの会議では、そこで終わる。いっぽう、議論する会議では「なぜ目標に届かなかったのか？」「来月はどうするのか？」「誰が何をするのか？」を話し合う。この違いが、組織の成長スピードを決めるのだ。

第2位：目的のよくわからない会議

目的のよくわからない会議は、会議参加者に「今日の会議はどんな目的で参加されるのか？」と尋ねればすぐに判明する。だいたいが「野暮なこと聞かないでくださいよ。呼ばれたから行くだけです」と答えられてしまう。

主催者ではなく、参加者に尋ねることだ。すると、目的もわからずに「呼ばれたから参加する」「毎週月曜やってるから会議室へ行く」という人が膨大にいることがわかる。

【特徴】

この手の会議には、明確なゴールがない。何を決めるのか、何を共有するのか、何を議論するのか。それがまったく見えないまま、時間だけが過ぎていく。目的も知らずに1時間も2時間も会議室へ足を運ぶ中間管理職はとても多い。

【対策】

会議を招集する際には、必ず「会議の目的」を明示する。「この会議では、新商品のプロモーション戦略を決定します」「今月の課題を洗い出し、来月のコミットメントリストを策定します」といった目的を、会議の招集メールや議題に必ず記載する。そして、参加者全員がその目的を理解しているか、会議の冒頭で確認することだ。

第3位：ネクストアクションを決めないまま終わる会議

会議は「連続ドラマ」のようなもの。冒頭必ず、前回の振り返りをしなければいけない。そして終了間際には次回予告があってしかるべきだ。大切なことは会議の最中にあるのではなく、会議と会議のあいだに実践されている行動なのだから。

【特徴】

ネクストアクションを決めないまま終わる会議では、「じゃ、そういうことで」という曖昧な言葉で締めくくられる。何をすべきか、誰がやるのか、いつまでにやるのか。それが決まらないまま、会議室を出る。結果として、次の会議でも同じ議題が繰り返される。

【対策】

会議の最後には、必ず「誰が」「何を」「いつまでに」やるのかを明確にする。これを「コミットメントリスト」として記録し、参加者全員に共有する。そして、次の会議では必ず「前回のコミットメントリストの進捗確認」から始める。こうすることで、会議が連続ドラマのようにつながり、組織が前に進んでいく実感が生まれるのだ。

正しい会議が正しく連続し、相互につながっていれば、会議の目的はわかるはずだ。報告だけで終わるはずもない。今後どうしていくべきかのネクストアクションも決まるはず。

コミュニケーションを最短化する3つの会議戦略

では、具体的にどうすれば無駄会議を撲滅し、コミュニケーションを最短化できるのか。ここでは、私が現場で実践している3つの会議戦略を紹介しよう。

（1） 会議の前に「事前共有」を徹底する

報告や情報共有は、会議の前にすべて終わらせておく。メールやチャット、共有ドキュメントを使って、参加者全員が事前に目を通せる状態にしておくのだ。こうすることで、会議の時間は「議論」と「意思決定」だけに集中できる。30分で終わる会議が10分で終わることも珍しくない。

（2） 会議の目的と会議名を一致させる

会議の名称にこだわりを持っている人は、あまりにも少ない。資料に関してもそうだ。名称にはこだわろう。たとえば「部長会議」としてしまうと、部長を集めて実施する会議ということになる。誰が集まるかではなく、目的が先でなければならない。また「営業会議」という名称でもそうだ。営業にかかわることなら、何でも取り扱いができてしまう。自然と、会議の時間は長くなる。

ガバナンス目的の「取締役会」「経営会議」ならともかく、そうでないなら、「来期営業戦略を議論する会議」「顧客満足度アップのための営業部と製造部の対策会議」などとしよう。具体的な目的を名称にすることで会議名は長くなる。しかし、その分だけ会議の目的はハッキリする。

（3） 会議の最後に「コミットメントリスト」を必ず確認する

会議が終わる5分前には、必ず「誰が」「何を」「いつまでに」やるのかを確認する時間を設ける。これを怠ると、会議で決まったことが実行されない。コミットメントリストを記録し、次の会議で必ず進捗を確認する。このサイクルを回すことで、会議が「連続ドラマ」になり、組織が前に進んでいく実感が生まれる。

この3つの戦略を実践すれば、会議の時間は確実に短くなる。そして、部下の時間を奪う"タイパ泥棒"から脱却できるのだ。

ここまで読んで、「よし、明日から会議のやり方を変えよう」と思った人もいるだろう。しかし、そう簡単にはいかない。会議のやり方を変えようとすると、必ず反対が出る。

「今までのやり方で問題ないじゃないですか」

「変える必要性を感じません」

「いきなり変えると、現場が混乱します」

こうした声が必ず上がる。理屈で説明しても、賛同する人は2割もいない。なぜか？ だいたいが「可燃人」だからだ。

拙著『わかりやすさよりも大切な話し方』で詳しく解説した。人は大きく「自燃人」「可燃人」「不燃人」の3タイプに分かれる。すぐに動く「自燃人」は少数派。多くは「可燃人」であり、彼らは周囲の空気を見ながら動く。

だからこそ、会議改革を成功させるには、時間をかけて組織の空気を変えていくことが大事なのだ。焦らず、少しずつ、確実に変えることを心がけよう。いくら理路整然と話しても、すぐに納得するメンバーはごく一握りだ。

正しいマネジメントがあってこその会議

大事なことは、正しい会議のやり方よりもまず、正しいマネジメントのやり方を知ることだ。会議はただの道具なのだから。

マネジメントサイクルの基本はPDCA。計画を立て、そのとおりに実行し仮説検証する風土をつくることがまず第一。実行力がない組織に、会議などいっさい必要ない。会議を増やすことで実行力がともなうことなど、ありえない。

「無駄会議」があふれる組織は、空気が悪くなる。タイパを重んじる若者のやる気は著しく落ちる。上司が会議に忙しいせいで、部下との接触を減らし、相互の関係も正しく構築できなくなる。

まずは「無駄会議」の特徴を認識し、ひとつでも減らしていこう。反対派は出てくるが、前向きに捉えてくれる「自燃人」を味方にして、会議改革をやり遂げてもらいたい。

（横山 信弘 ： アタックス・セールス・アソシエイツ 代表取締役社長）