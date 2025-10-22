◆第１４回アルテミスＳ・Ｇ３（１０月２５日、東京競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝１０月２２日、栗東トレセン

新馬のレコードＶから連勝を狙う白毛のマルガ（牝２歳、栗東・須貝尚介厩舎、父モーリス）が坂路で同じ白毛の全兄カルパ（４歳２勝クラス）と併せ馬を行った。

真っ白な兄の後ろにぴったりとつけ、ラスト１ハロン手前まで我慢する形。それでも力むような面は全く見せず、横に出てからは軽い走りで楽々と兄の前に出た。

時計は５５秒２―１２秒５。今週は東京へ初の輸送も控えていることもあり、予定通りのソフトな調整で、見守った須貝調教師も「５５秒で行くようにと言っていた。ぴったり」と満足そうにうなずいた。白毛の全きょうだい２頭の併せ馬について「絵になるだろう」と笑みを浮かべた後、「お兄ちゃんがうまく誘導してくれたし、後ろで我慢が利いていたぶん、最後も伸びてくれた。折り合いもついていたし、思い描いた通りの内容。今の落ち着いた雰囲気で当日を迎えられれば」と期待を寄せた。姉ソダシとの姉妹制覇へ、十分に手応えを持っている。