27ºÐ¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬·ëº§Êó¹ð¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡×½Ð²ñ¤¤¤Ï¡Ä
¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ëüâÌÚÍ³è½°¦¡Ê27¡Ë¤¬22Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
üâÌÚ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¤´Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó·ó¤Í¤Æ¤«¤é¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤ÈËÜÆü·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯·ëº§¤¹¤ë¤È¤Ï¡Ä¡ª¤È¼«Ê¬¤Ç¤â¤Þ¤À¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ13ºÐ¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢Â´¶È¸å¤Ï°ì¿Í¤Î½÷¤Î»Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤ò¶¦¤ËÊâ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¿Í¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢11·î13Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹ðÃÎ¡£
¤½¤ì¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤³¤ÎÆü¤¬¶²¤é¤¯¤ªÏÃ¤Ç¤¤ëºÇ¸å¤Îµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÄ¾ÀÜ¤´°§»¢¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£¸å¤È¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¸í²ò¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÊäÂ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¡¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ÏÀº°ìÇÕ¤ä¤ê¤¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ëÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é½Ð²ñ¤Ã¤¿Êý¤Ç¤¹¡ª¡¡Áá¤¹¤®¥£¡Á¤Ã¤Æ´¶¤¸!?¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤×¤Ë¤×¤Ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¤Þ¤ÀÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
üâÌÚ¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖFES¡ùTIVE¡×¡ÖJAPANARIZM¡Êµì¤Ï¤Ã¤Ô¤Ã¤Ô¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿¡£