グラビアアイドル芸人の高田千尋（40）が21日、自身のストーリーズを更新。パジャマ姿を公開した。

ドラマ「欲しがり女子と、訳あり男子。」に阿佐ケ谷紅葉役で出演することが決定したが、「撮影終わって共演してる女子たちでお部屋集まって小一時間のパジャマパーティー オフ中のオフだったけどみんなで写真撮っとけば良かった 明日も会えると思ったら頑張れる笑 なんなら早く会いたい あー楽しかった最高だいすき」とつづり、現場の雰囲気の良さを伝えた。「韓国で上下700円で買ったパジャマ」と、水色を基調に丸や三角がデザインされたパジャマでの自撮りキス顔ショットも披露した。

別の投稿では同ドラマに出演することも報告。ファンやフォロワーからも「わーい」「絶対見るよ」「すごいすご過ぎる」「めちゃめちゃ綺麗」「撮影オフショ含めて楽しみー」などのコメントが寄せられた

高田は青森市出身で、明星大在学時から、青森東高同級生の高坂友衣とお笑いコンビを結成して活動してきた。ファンや芸人仲間の間では「隠れ巨乳」と評判だったため、30歳からグラビアを始め、16年3月25日に自身初となるグラビアDVD「BURN」を発売。その後もセクシーショット満載のイメージビデオなどを発売し、あどけない顔のFカップボディーを水着やランジェリーショットで披露してきた。21年に「ばーん」解散後はピンでのグラビア芸人や、ものまね芸人としても活動を継続し、ものまね専用のインスタグラムアカウントも持つ。競輪番組などにも出演している。自身のSNSでは競輪番組や、水着などのプライベート写真なども投稿している。