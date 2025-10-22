女優でタレントの秦瑞穂（35）が21日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。コスプレ姿を投稿した。

「ねむ…い…」と記し、青いキョンシー風チャイナドレスに白のミニスカートコーデを公開。長い髪を後ろで束ね、ハロウィーンのオレンジカボチャで編み込んだ。

また、別の投稿では「おはよーう！！！ 今日も一日がんばろー」とつづり、グレーのシャツ姿をアップ。さらに、真っ赤なアメを唇につけた浴衣姿でのキス顔や、ラストグラビアDVD『Finale』撮影時の黄色いランジェリーオフショットも披露した。

ファンやフォロワーからも「キレイです」「最強に可愛い」「かわゆい」「綺麗なボディーライン」「引き締まった体型」「うっすら腹筋いい」「腹筋バキバキ」「めっちゃウエスト細っ」「セクシーな美しさ」「目のやり場に困ります」などのコメントが寄せられた。

秦は長野市出身。15歳だった05年8月にイエローキャブ新人オーディションでグランプリを受賞し、秦みずほとしてデビューした。12年2月に現在の本名に。16年ミス・ユニバース・ジャパン長野大会で準グランプリを受賞。同年に温泉ソムリエの資格、20年に入浴検定と銭湯検定を取得。「秘湯ロマン」は15年4月から旅人として出演している。