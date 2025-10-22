万博イタリア館の特別展「不正行為に関するお知らせ」転売対策を発表 「発見次第、削除依頼」「十分にご注意ください」
大阪・関西万博（13日閉幕）のイタリアパビリオンの一部の展示が楽しめる、大阪市立美術館の特別展『天空のアトラス イタリア館の至宝』（10月25日〜来年1月12日）のチケットが早々に売り切れた件を受け、21日夜、新たな発表が行われた。あわせて、不正行為に関する対応も明らかにされた。
同特別展の公式Xは「＜10/25（土）以降のご来場に関するお知らせ＞#イタリア館の至宝展 につきましては、オンラインチケットの全日程が売り切れとなっております。多くのご関心をいただいておりますが、ご希望に添うことができず誠に申し訳ございません」とし、観覧などついて複数案内した。
さらに「不正行為に関するお知らせ」を別途掲載。「#イタリア館の至宝展 公式オンラインチケット（ARTPASS）では、購入前の『必ずお読みください』において以下を明記しております。ご注意ください」とし、「QRチケットの管理について」「不正行為等」について明記。
・QRチケットの管理について
※QRチケットは購入者および所有者ご自身が責任を持って管理してください。複製される等により、同一のQRチケットが複数存在する場合、最初に入場した1枚だけが有効となります。その後はご自身でご購入されたQRチケットであっても入場はできません。QRチケットの複製等によるトラブルが発生した場合、主催者およびARTPASSは一切の責任を負いません。
・不正行為等
※営利を目的としたQRチケットの購入/日時指定予約等を行い、転売する行為を禁止します。
※盗難、偽造等により、不正に作成・入手されたと判断されるQRチケットについては、主催者がこれを無効とすることができます。これらのQRチケットについては、主催者ならびにARTPASSは、交換等には応じないものとします。
その上で「お願い」として「営利目的の転売は固くお断りします。チケット販売プラットフォームでの高額出品や、同一アカウントによる複数出品については、発見次第、削除依頼を行っております。購入者の皆さまにおかれましても、無効なQRチケットではご入場いただけませんので、十分にご注意くださいますようお願いたします」と呼びかけた。
万博のイタリア館は、世界的に貴重な作品がそろい、連日大行列となった。特別展では、この一部を“継続展示”するもので、古代彫刻の「ファルネーゼのアトラス」を筆頭に、レオナルド・ダ・ヴィンチの手稿「アトランティコ手稿」、ペルジーノの傑作「正義の旗」の3件を厳選し、大阪市立美術館で披露する。
18日のチケット発売初日にアクセスが殺到し、サイトがつながりにくになった。そして19日には全日程「売り切れ」が発表された。一方で、転売されているといった報告が相次いでいた。
