ケンタッキー♡ハロウィン9ピースバーレルが、3日間限定で登場！

今年のハロウィンは、ケンタッキーの「ハロウィン9ピースバーレル」で盛り上がろう♡10月29日(水)～31日(金)の3日間限定で、オリジナルチキン9ピースが通常価格より500円おトクに楽しめます♪サイ・ウイング・キール・リブ・ドラムと部位ごとの味わいと食感の違いを堪能でき、ご家族や友人とのパーティーにぴったりです。10月22日(水)からはネットオーダーで事前予約も可能です。

オリジナルチキン9ピースでハロウィンパーティー

「ハロウィン9ピースバーレル」は、KFC看板商品のオリジナルチキン9ピース入り（税込2,290円／単品積上げ価格2,790円）。

サイ・ウイング・キール・リブ・ドラムの5部位それぞれの食感や味わいを楽しめます。

ふっくら柔らかく、11種類のハーブ＆スパイスで味付けされた本格的な味わいは、パーティーの主役にぴったりです♡

ネット予約でスムーズに受け取り♪

KFCネットオーダーでは、10月22日(水)～28日(火)に事前予約が可能。受け取り時の待ち時間を短縮し、スムーズなお支払いができます。

さらに、「ハロウィン9ピースバーレル」を購入すると、ポテト(S)・ビスケット・カーネルクリスピー・チョコパイ・コールスロー(S)が各2個390円で追加可能♡パーティーのボリュームも自由自在です♪

今年のハロウィンはケンタッキーで特別に

10月29日(水)～31日(金)の3日間限定で登場する「ハロウィン9ピースバーレル」は、オリジナルチキン9ピース入りで税込2,290円♡

部位ごとの違いを楽しめる満足感と、追加でおトクなサイドメニューも魅力的です♪

ネット予約もでき、ハロウィンパーティーをスマートに彩るこの限定バーレルをぜひチェックしてみてください。