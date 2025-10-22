俳優の山田孝之（42）が21日、Instagramで喜びの報告をし俳優の水川あさみ（42）、賀来賢人（36）らが祝福した。

【映像】激変ショット（複数カット）

これまでにも“裸エプロン”姿で魚を持つ衝撃的な写真や、美容院で髪を切っている時の無防備な姿など、プライベートの様子をInstagramに投稿している山田。13日には美容家・青木梨奈（48）のInstagramに登場し格闘家の武尊（34）と、タレントの川口葵（26）の結婚披露宴に出席した際の2ショットが投稿されると、「山田孝之？？ほんとに？？」「いや、誰か分からん！」「山奥の主！」など、驚きのコメントが寄せられ話題になっていた。

“激変”した姿で42歳誕生日を報告

21日に山田が投稿したInstagramでは、「42歳になれました。皆様ありがとうございます。60キロのマグロは強かったです」と、誕生日を迎えたことを報告。顔の半分以上が長いひげに覆われた"激変"した姿でマグロをもつ写真を披露した。

この投稿に、俳優の水川あさみから、「おじおめ」とメッセージが寄せられると、山田は「おばあり」と、おちゃめに返信したほか、吉岡里帆（32）、勝地涼（39）らが「いいね！」で祝福。ファンからも、「おめでとうございます！おひげ ステキすぎます！」「ベテラン漁師みたいな風貌でびっくりしました」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）