ドジャースとブルージェイズの間で行われる今年のワールドシリーズ。最大の注目はドジャース・大谷翔平、ブルージェイズではゲレロ、ともにリーグ優勝決定シリーズ（ＬＣＳ）でＭＶＰに輝いた２人の強打者（大谷は投球も）だ。

彼らに次いでＬＣＳ最終戦で７回に逆転３ランを放ったブルージェイズの切り込み隊長（大谷とかぶる）のスプリンガー。第７戦終了後、彼は「信じられない瞬間だった。チーム、ファン、街、そして国にとって、本当に嬉しいことだ」と言い放った男にもスポットライトが当てられている。

ＡＰ通信ではＬＣＳの劇的シーンのベスト１０を取り上げ、スプリンガーの逆転３ランは８位に食い込んでいた。これでスプリンガーのポストシーズン通算アーチは２３本目。フィリーズのシュワバーと並んで歴代３位に浮上（１位はＭ・ラミレス２９本、２位はＪ・アルテューベ２７本）した。

実はスプリンガーの２３本中５本はアストロズ時代、２０１７年ドジャースとのワールドシリーズで放っている。１号は第２戦の延長１１回に決勝２ラン、２号は第４戦の６回先制アーチ、３号は第５戦の７回同点アーチ、４号が第６戦３回の先制アーチ、５号は第７戦の２回、当時ドジャースに在籍していたダルビッシュ有から試合を決める２ランも放ってＭＶＰに輝いているのだ。

あれから８年経った今季はレギュラーシーズンでも初の打率３割、６年ぶりの３０発をクリアした３６歳のバットからも目が離せない。