【1週間コーデ】10／14(火)～10／18(土)最新ファッションをピックアップ♡

10／14(火)公開：フリーモデル・奥沙樹サン／26歳 (162cm)

itSnapの一週間コーデをまとめて見られる連載企画「最新weeklyファッションまとめ3コーデ-itSnap-！」第386弾♡ 今週は、ヴィンテージアイテムを取り入れたレトロガーリーコーデ、ふわもこベストがポイントのシンプルコーデ、小物使いが秀逸な知的ガーリーコーデの3つをご紹介します♪ どのコーデも参考になるものばかりで、おしゃれ心に火がつきそう♡ 着用アイテムのブランドなど教えてもらっちゃお！

淡いピンクの羽織りもの&ロングワンピで

アンニュイムード漂うレトロドーリー♪

「全身をレトロな雰囲気でまとめてみました♡ 古着屋さんで買ったこの羽織りものは、レースやリボンがたっぷりで◎。ワンピも古着屋さんで購入したもので、うしろのリボンが揺れて振り返った瞬間まで可愛いのがポイントです☆ 足元のリボン付きフラットシューズ(SHEIN)は、どんな服にも合うから一番よく履いているアイテム。バッグは表参道にオープンしたヴィンテージショップ“Moon Phase Vintage”のノベルティトート。そして、一番のポイントは耳付きのバブーシュカ(Romantic Standard)なんです！」

◾️バックリボンロングワンピース 約\20,000

◾️ロゴトートバッグ / Moon Phase Vintage

◾️リボン付きフラットシューズ 約\2,000 / SHEIN

◾️バブーシュカ 約\3,000 / Romantic Standard

◾️チョーカー 約\100 / DAISO

◾️ソックス 約\300 / tutuanna

◾️ライチジュレ(カラコン) / Etia.

※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。

10／16(木)公開：東京理科大学四年・堀田愛紗サン／22歳 (164cm)

ふわもこベストをアクセントの

ワントーン秋シンプルがBest♡

「ベージュのフェザーベスト(SHEIN)を主役に、白シャツ(H&M)をレイヤードしました☆ シャツはどんなアイテムにもなじむから万能で、清潔感も出せるのでお気に入りです！ ボトムはストレートシルエットの淡いベージュパンツ(moment+)。縦ラインが強調されるから自然と細見えして、全体をすっきりとまとめてくれます。小物はクロコ調の型押しがポイントのヴィンテージバッグで、モードなエッセンスをプラス。靴はスニーカー(adidas)で、ブラウンソールがコーデを引き締めてくれるのが◎なんです。

◾️シャギーベスト 約\2,000 / SHEIN

◾️ストレートパンツ 約\5,000 / moment+

◾️クロコ調エナメルハンドバッグ 約\5,000

◾️スニーカー 約\18,000 / adidas

◾️ゴールドイヤリング 約\300 / 3COINS

◾️ゴールドリング 約\1,000 / H&M

◾️デートトパーズ(カラコン) / TOPARDS

※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。

10／18(土)公開：モデル、女優・北沢蘭サン／23歳 (160cm)

レディムード漂うシャツレイヤードニットで

秋のクラシカルガーリーを満喫♡

「シャツを重ね着しているように見えるレイヤード風ニット(Noela)は、エリ付きで1枚でもきちんと感を出せるのがポイント♪ ゴールドボタンが華やかさをプラスしてくれます☆ ボトムは池田有里紗さんプロデュース“ORGUE”のロングバルーンスカート。それに、お花モチーフが可愛いフラットシューズ(Rockfish Weatherwear)を合わせました。ショルダーバッグ(FURLA)は、ボルドーが秋っぽくて◎。あとは、ベージュのベレー帽(milsa)&丸メガネ(PARIS KID’S)で、ほんのり知的で優しい印象に仕上げています。」

◾️シャツレイヤードニットトップス 約\14,000 / Noela

◾️ロングバルーンスカート 約\10,000 / ORGUE

◾️ショルダーバッグ / FURLA

◾️フラワーモチーフ付きフラットシューズ(MINJUKIMコラボ) 約\15,000 / Rockfish Weatherwear

◾️ベレー帽 / milsa

◾️メガネ / PARIS KID’S

◾️ティラミスリング(カラコン) / feliamo

※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。

次週は、10／21(火)～10／26(土)のコーディネートをご紹介します！

来週も、秋ムード高まるおしゃれコーデをピックアップ！ いますぐ着られるリアル初秋コーデは、参考になること間違いなし。テイストも様々なので、気になるスタイリングが見つかるはず♡ どうぞお楽しみに！