「仕事熱心が過ぎる」慌てる主演・大泉洋に爆笑！“仮妻”宮あおいの大胆な添い寝に必死の訴え＜ドラマ『ちょっとだけエスパー』＞

主演・大泉洋×脚本・野木亜紀子、ドラマ『ちょっとだけエスパー』の放送が10月21日（火）よりスタートした。

本作の主人公は、会社をクビになり金も家族もすべてを失ったどん底の会社員・文太（大泉洋）。絶望の真っただ中で「ノナマーレ」という会社の面接を受けた文太は、社長の兆（岡田将生）に言われるがままあるカプセルを飲んだことをきっかけに、“ちょっとだけエスパー”となる。

面接に合格した文太は、「世界を救う」よう命じられたうえ、見知らぬ謎の女性・四季（宮粼あおい）と“仮初めの夫婦”として生活することになり…。

主人公の文太が初対面の女性・四季と夫婦のフリをして過ごすよう命じられた第1話。しかし、いざ四季のもとに向かうと、彼女は芝居ではなく本気で文太を夫だと思っているようで、しまいには一緒に寝ようとし…。

【映像】妻・四季（宮粼あおい）と寝ることになり文太（大泉洋）が大慌て

◆「そこまで奥さんのフリをしなくても良くないですか!?」

第1話では、会社をクビになりどん底だった文太が、「ノナマーレ」という会社の面接を受けることに。最終面接で謎のカプセルを飲んだ文太は、社長の兆からあっさり合格を告げられ、「たった今からあなたはエスパーです」と言われる。

そして文太は、“世界を救う”仕事をしているというノナマーレで働くことになり、兆から「社宅を用意してあります。社宅にはスタッフがいて、夫婦として暮らしてもらいます」と命じられた。

文太が社宅に向かうと、見知らぬ女性・四季が「おかえり」とドアで出迎えた。

突然の同居に文太がかしこまった様子で過ごしていると、四季は「何で敬語なの？」「長く家を空けたら、もう他人同士ってことですか」と不服そうにする。

そして文太がベッドで寝ようとすると、四季は躊躇なく同じベッドに入ってきた。

「いやいやいやいや」と文太は慌てて飛び起き、「そこまで奥さんのフリをしなくても良くないですか!? 仕事熱心が過ぎる！」と猛ツッコミ。「こう見えても私は、一度たりともセクハラという類のことをしたことがないということを自慢に、これまでやってきてるんです！ その私の記録をストップさせるのは、止めていただきたい」と口早に訴えた。

コミカルな言葉選びで繰り広げられるこの文太の“大慌てシーン”は、思わずクスッとくる一幕となっている。

しかしその後、四季は「私のこと嫌いになった？ 離婚したいって思ってる？」と心底悲しそうな顔をし、演技ではなく本当に文太を夫だと思っている様子だった。