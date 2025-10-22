今季公式戦11連勝中のバイエルン、コンパニ監督との契約を29年まで延長「感謝の気持ちでいっぱいだ」
バイエルンは21日、ビンセント・コンパニ監督との契約を29年まで延長したことを発表した。
昨シーズンからバイエルン監督に就任したコンパニ監督。一昨季は無冠に終わったチームを立て直し、就任初年度にブンデスリーガ優勝へと導いた。就任2年目を迎えた今季はブンデス開幕7連勝、公式戦12連勝を記録するなど、好調をキープしている。
コンパニ監督はクラブを通じ、「光栄だし、感謝の気持ちでいっぱいです」と語っている。
「バイエルンが初日から与えてくれた信頼と職場環境に感謝しています。まるで、ずっと前からここにいて、クラブのことをよく知っているような感覚です。これまでの経験は素晴らしいもので、素晴らしい旅の始まりだ。これからも努力を続け、さらなる成功をともに収めていきましょう」
また、ヘルベルト・ハイナー監督は、「彼は素晴らしい仕事をしている。チームは楽しんでおり、それはピッチ上でも試合後でも見て取れるし、信じられないほどの一体感がある。これは監督の手腕によるものだ」と指揮官へ賛辞の言葉を贈っている。
