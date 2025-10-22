TWICEのライブにナインティナイン＆松村沙友理が潜入！「TT」の振付を覚えダンスチャレンジに挑む
TWICEが、10月22日23時から放送の『週刊ナイナイミュージック』に登場する。
■ライブを終えたばかりのTWICEとの対面が実現
今回の『週刊ナイナイミュージック』では、先日東京ドームで行われたTWICEのライブに特別潜入。TWICEライブ初心者のナイナイは、自らも乃木坂46のメンバーとして東京ドームのステージにも立ち、TWICEファンを公言する松村沙友理を助っ人に迎え、ライブを120パーセント楽しむポイントを事前レクチャーしてもらうことに。アーティストもファンも最高にテンションが上がる“コール”と、アーティストがライブ中にファンに向けて手を振るなどのファンサービス、通称“ファンサ”をもらうための極意を学ぶ。
さらに、TWICEライブの定番ともなっている、アンコール中に会場内で行われる、お客さんによる“ダンスチャレンジ”に挑戦。事前に大人気曲「TT」の振付を完璧にマスターし、ダンスチャレンジに挑んだ岡村。会場内のビジョンにその姿が映し出されると、会場からは大歓声が。
さらに、ライブを終えたばかりのTWICEとの対面が実現。世界的スーパーグループとの貴重な対面シーンは、10月22日23時から放送の『週刊ナイナイミュージック』をチェックしよう。
■番組情報
フジテレビ系『週刊ナイナイミュージック』
10/22（水）23:00～23:30
出演者：ナインティナイン 松村沙友理 TWICE
■関連リンク
番組サイト
https://www.fujitv.co.jp/weekly_99music/
TWICE OFFICIAL SITE
http://www.twicejapan.com