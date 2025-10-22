TWICEのライブにナインティナイン＆松村沙友理が潜入！「TT」の振付を覚えダンスチャレンジに挑む

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TWICEが、10月22日23時から放送の『週刊ナイナイミュージック』に登場する。

■ライブを終えたばかりのTWICEとの対面が実現

今回の『週刊ナイナイミュージック』では、先日東京ドームで行われたTWICEのライブに特別潜入。TWICEライブ初心者のナイナイは、自らも乃木坂46のメンバーとして東京ドームのステージにも立ち、TWICEファンを公言する松村沙友理を助っ人に迎え、ライブを120パーセント楽しむポイントを事前レクチャーしてもらうことに。アーティストもファンも最高にテンションが上がる“コール”と、アーティストがライブ中にファンに向けて手を振るなどのファンサービス、通称“ファンサ”をもらうための極意を学ぶ。

さらに、TWICEライブの定番ともなっている、アンコール中に会場内で行われる、お客さんによる“ダンスチャレンジ”に挑戦。事前に大人気曲「TT」の振付を完璧にマスターし、ダンスチャレンジに挑んだ岡村。会場内のビジョンにその姿が映し出されると、会場からは大歓声が。

さらに、ライブを終えたばかりのTWICEとの対面が実現。世界的スーパーグループとの貴重な対面シーンは、10月22日23時から放送の『週刊ナイナイミュージック』をチェックしよう。

■番組情報

フジテレビ系『週刊ナイナイミュージック』

10/22（水）23:00～23:30

出演者：ナインティナイン 松村沙友理 TWICE

■関連リンク

番組サイト

https://www.fujitv.co.jp/weekly_99music/

TWICE OFFICIAL SITE

http://www.twicejapan.com