【クリスマスコフレ2025｜ホリデー限定フレグランス14選】『美的』編集部がセレクト！ 香りでときめくコレクションまとめ
【10月1日発売】マリークワント カプリシャス[api_image_data post_id="2032239" image_picker=""][/api_image_data][api_item_all_information post_id="2032239"][/api_item_all_information]マリークワント70周年を祝う特別な香り「カプリシャス」が登場。1966年に発売した名作「AM・PM」フレグランスにインスパイアされた、昼と夜それぞれの表情を楽しめる2種の香りがセットに。軽やかで奥行きのある香りの変化が、ホリデー気分をいっそう盛り上げます。単体ではもちろん、2つを重ねて纏うことで新たな香りの表情に。気分やシーンに合わせて香りを着替える、遊び心あふれるフレグランス体験をしてみませんか？[api_link_button post_id="2032239" api_link_button_background="#ff6b9f" api_link_button_color="#ffffff"][/api_link_button][btk_sh_read_also section="▼あわせて読みたい" articles_id="2030114"][/btk_sh_read_also]
【10月2日発売】BAUM オードトワレ オーク フォレスト[api_image_data post_id="2057744" image_picker=""][/api_image_data][api_item_all_information post_id="2057744"][/api_item_all_information]みずみずしくフレッシュな香りが魅力の「オードトワレ オーク フォレスト」。カルダモンやジンジャーの爽やかなスパイスから、パチュリやシダーウッドのウッディな温もりへと変化し、まるで森の中にいるような心地よさを演出します。橙色のガラスボトルは、秋の木々を思わせるあたたかな色合いで、インテリアとしても美しい存在感。性別を問わず楽しめる、上質なウッディフレグランスです。[api_link_button post_id="2057744" api_link_button_background="#ff6b9f" api_link_button_color="#ffffff"][/api_link_button]
【10月24日発売】イヴ・サンローラン YSL リブレ オーデパルファム バニラ クチュール＼予約受付中／[api_image_data post_id="2037211" image_picker="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/08/2025xmas0818-7-5-1.jpg"][/api_image_data][api_item_all_information post_id="2037211"][/api_item_all_information]＜リブレ＞シリーズから、ホリデー限定のフレグランス「リブレ オーデパルファム バニラ クチュール」が登場。ゴールドラムリキュールにディップしたバニラブルボンをはじめ、オレンジブロッサム、ラベンダーが香るフローラル調の甘美な香り立ち。上品さと温もりが共存する香りは、男女問わず惹かれる洗練された仕上がりです。ゴールドのアクセントが輝くボトルも特別感たっぷり。冬の装いにエッジを加える1本として、ギフトにもおすすめ。[api_link_button post_id="2037211" api_link_button_background="#ff6b9f" api_link_button_color="#ffffff"][/api_link_button][btk_sh_read_also section="▼あわせて読みたい" articles_id="2031444"][/btk_sh_read_also]
【10月31日発売】シャネル N°5 オードゥ パルファム[api_image_data post_id="2059365" image_picker="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/10/2025xmas1001-1-9-1.jpg"][/api_image_data]
©CHANEL
[api_item_all_information post_id="2059365"][/api_item_all_information]シャネルを象徴する名香「N°5 オードゥ パルファム」が、ホリデー限定の装いでお目見え。ゴールドとシルバーのアクセントが輝くパールホワイトが、ボトルの気品をいっそう引き立てます。ジャスミンを中心としたフローラルノートは、纏うたびに自信と女性らしさを引き出してくれそう。同シリーズのボディ製品と重ね使いすれば、より奥行きのある香りを長く楽しめます。10月17日公式EC、一部店舗先行発売。[api_link_button post_id="2059365" api_link_button_background="#ff6b9f" api_link_button_color="#ffffff"][/api_link_button]
【10月31日発売】シャネル ココ マドモアゼル オ―ドゥ パルファム[api_image_data post_id="2059367" image_picker=""][/api_image_data]
©CHANEL[api_item_all_information post_id="2059367"][/api_item_all_information]人気フレグランス「ココ マドモアゼル オードゥ パルファム」が、ホリデー限定の特別な装いで登場。上品なパールホワイトのスリーブに、ゴールドとシルバーのアクセントがきらめくデザインは、見ているだけで気分が高まります。フレッシュな香り立ちから、徐々にフェミニンな甘さへと変化する香調は、軽やかさと華やかさを両立。普段使いにも特別な日にも寄り添う万能な香りです。ホリデーシーズンの自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったりな限定ボトル。10月17日公式EC、一部店舗先行発売。[api_link_button post_id="2059367" api_link_button_background="#ff6b9f" api_link_button_color="#ffffff"][/api_link_button][btk_sh_read_also section="▼あわせて読みたい" articles_id="2055261"][/btk_sh_read_also]
【10月31日発売】プラダ ビューティ パラドックス 10ml ＋ 7ml[api_image_data post_id="2048365" image_picker=""][/api_image_data][api_item_all_information post_id="2048365"][/api_item_all_information]プラダを象徴する香り「パラドックス オーデパルファム」が、ホリデーシーズン限定のコフレとして登場。ネロリの花を中心に、アンバーやホワイトムスクが重なり合う香りは、多面的な魅力にあふれています。ブランドを象徴するトライアングルロゴをかたどったミニボトル付きで、プラダらしいモードな世界観を堪能できます。10mlサイズは持ち運びにも便利で、外出先でも香りをスマートに纏えるのが嬉しいポイント。＜セット内容＞・パラドックス オーデパルファム 10ml（現品）／7ml[api_link_button post_id="2048365" api_link_button_background="#ff6b9f" api_link_button_color="#ffffff"][/api_link_button][btk_sh_read_also section="▼あわせて読みたい" articles_id="2030089"][/btk_sh_read_also]
【11月1日発売】シスレー オードゥ ソワール リミテッド エディション[api_image_data post_id="2055760" image_picker=""][/api_image_data][api_item_all_information post_id="2055760"][/api_item_all_information]シスレーを代表する「オードゥ ソワール」が、2025年の限定ボトルでホリデーシーズンに登場！パリの街並みや星空の輝きを描いたデザインは、手に取るたびにホリデー気分が高まります。クラシカルなフローラルシプレーの香りは、永遠に変わらない女らしさを表現。特別な日の装いに深みを添える一本としてはもちろん、大切な人へのギフトにも最適。香りとデザインの両面で心を満たしてくれる、シスレーの名作です。10月11日予約スタート。[api_link_button post_id="2055760" api_link_button_background="#ff6b9f" api_link_button_color="#ffffff"][/api_link_button]
【11月5日発売】ジミー チュウ アイ・ウォント・チュウ オードパルファム ゴールデンパール エディション[api_image_data post_id="2032201" image_picker="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/item/2025xmas0805-1-1-2.jpg"][/api_image_data][api_item_all_information post_id="2032201"][/api_item_all_information]人気フレグランス「アイ・ウォント・チュウ オードパルファム」が、ホリデーだけのゴールデンパール仕様でドレスアップ。柔らかなバニラや官能的なジャスミンが織り成す、深みのある花の甘い香りが大人の余裕を感じさせます。ネイビーグラデーションのボトルは、夜空のように美しく、首元のゴールドパールアクセサリーがラグジュアリーな輝きをプラス。アクセサリーはヘアジュエリーとしても使える特別仕様！見ても纏っても気分が高まる一本です。10月22日店頭予約スタート（発売日は予定となります）。[api_link_button post_id="2032201" api_link_button_background="#ff6b9f" api_link_button_color="#ffffff"][/api_link_button]
【11月7日発売】フローラノーティス ジルスチュアート ラズベリーローズ＆バニラ フレグラントチャーム[api_image_data post_id="2045800" image_picker=""][/api_image_data][api_item_all_information post_id="2045800"][/api_item_all_information]ホリデーシーズンにぴったりな〈ラズベリーローズ＆バニラ〉の香りが、スティックタイプのフレグランスとして限定登場。ベリーやピーチの甘酸っぱさに、ローズとバニラの上品な甘さが重なり、かわいらしさと大人っぽさを感じさせる香りです。植物オイル配合で、指先や毛先の保湿ケアにも使えるマルチバーム仕様。ポーチインしやすいサイズ感で、外出先でも香りをさりげなくまとえるのが嬉しいポイント。ふとした瞬間に香るたび、気分までやわらかくときめくような限定アイテムです。[api_link_button post_id="2045800" api_link_button_background="#ff6b9f" api_link_button_color="#ffffff"][/api_link_button][btk_sh_read_also section="▼あわせて読みたい" articles_id="2025001"][/btk_sh_read_also]
【11月12日発売】ドルチェ＆ガッバーナ ディヴォーション オードパルファム 限定ボトル[api_image_data post_id="2037133" image_picker="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/08/2025xmas0805-3-3-1.jpg"][/api_image_data][api_item_all_information post_id="2037133"][/api_item_all_information]ドルチェ＆ガッバーナ初のグルマン調の香りとして話題の「ディヴォーション オードパルファム」。サクレハート（聖心）をかたどった小ぶりなオーナメント型の限定デザインでお目見え。まるでジュエリーのような美しく、インテリアとして飾りたくなるほどのデザイン性…♡特別な日のギフトにも選びたい一本は、この冬のコレクションに加えたくなる存在。10月29日店頭予約スタート（発売日は予定となります）。[api_link_button post_id="2037133" api_link_button_background="#ff6b9f" api_link_button_color="#ffffff"][/api_link_button]
【11月13日発売】ジョンマスターオーガニック アクアパフューム[api_image_data post_id="2045820" image_picker=""][/api_image_data][api_item_all_information post_id="2045820"][/api_item_all_information]ブランド初となるウォーターベースのフレグランス。自然由来の香料を用いた〈パープルフラワー〉と〈アロマティックウッズ〉は、水性タイプならではの軽やかさで、肌になじむように香りが広がる処方。ライフスタイルや気分に合わせて選べば、自分らしい香りの楽しみ方が見つかるはず。ナチュラル志向の人にもおすすめの新感覚フレグランスです。[api_link_button post_id="2045820" api_link_button_background="#ff6b9f" api_link_button_color="#ffffff"][/api_link_button][btk_sh_read_also section="▼あわせて読みたい" articles_id="2036573"][/btk_sh_read_also]
【11月20日発売】ロアリブ マインドセンス ラブワージィ[api_image_data post_id="2061750" image_picker=""][/api_image_data][api_item_all_information post_id="2061750"][/api_item_all_information]冬の透明感を纏うような、ピュアで幻想的な香りが魅力の「マインドセンス ラブワージィ」。みずみずしいカシスやグレープフルーツから始まり、マグノリアやジャスミンの華やかな香りへと変化。ラストにはサンダルウッドとムスクが柔らかく包み込み、温もりのある余韻を残します。100％サトウキビ由来のエタノールを使用したナチュラル処方で、環境にも配慮。澄んだ冬の空気にぴったりのフレグランスは、自分らしさを静かに引き立ててくれます。[api_link_button post_id="2061750" api_link_button_background="#ff6b9f" api_link_button_color="#ffffff"][/api_link_button]
【11月26日発売】ヴァレンティノ ビューティ ウオモ ボーン イン ローマ アイボリー コレクション オードトワレ[api_image_data post_id="2057866" image_picker=""][/api_image_data][api_item_all_information post_id="2057866"][/api_item_all_information]アイコニックな“スタッズ”ボトルで人気のヴァレンティノから、ホリデー限定デザインの「ウオモ ボーン イン ローマ オードトワレ」が登場。柔らかなアイボリーカラーのボトルに、スパークリングベルガモットとアロマティックなラベンダーは、冬の空気にしっくりなじむ香り。オン・オフ問わず使いやすく、ギフトにも最適です。洗練された香りを纏って季節を楽しみたい一本です。[api_link_button post_id="2057866" api_link_button_background="#ff6b9f" api_link_button_color="#ffffff"][/api_link_button][btk_sh_read_also section="▼あわせて読みたい" articles_id="2047926"][/btk_sh_read_also]
【12月3日発売】ロクシタン ニュイ フェスティブ オードトワレ[api_image_data post_id="2044034" image_picker=""][/api_image_data][api_item_all_information post_id="2044034"][/api_item_all_information]ロクシタンのホリデーコレクション〈ニュイ フェスティブ〉から、夜空のきらめきを思わせる限定オードトワレがお目見え。甘酸っぱい果実にバニラやアーモンドを重ねた香りは、フェミニンでありながら上品な深みを感じさせます。外出前のフレグランスとしてはもちろん、お休み前のリラックスタイムにもおすすめ。ふわりと広がる香りが、時間とともに表情を変えながら、特別な夜を優しく彩ります。[api_link_button post_id="2044034" api_link_button_background="#ff6b9f" api_link_button_color="#ffffff"][/api_link_button][btk_sh_read_also section="▼あわせて読みたい" articles_id="2041195"][/btk_sh_read_also] 香りで心まで満たしてくれるフレグランスは、ホリデーだけの特別なご褒美。気になるブランドがあるなら、予約や発売日のチェックはマストです！ ホリデー気分を盛り上げてくれる特別なコフレで、冬のビューティライフを華やかに楽しんで♡[btk_sh_link_btn url="https://www.biteki.com/xmas-coffret" ga_event_label="" background="#ff6b9f" color="#ffffff" target=""]2025年クリスマスコフレの最新情報をもっと見る[/btk_sh_link_btn]●商品はすべて税込、限定品または限定色です。なくなり次第発売終了となります。（予約含む）●商品の内容、価格、発売日は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
