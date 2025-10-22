ETF売買動向＝22日寄り付き、日経レバの売買代金は231億円と低調 ETF売買動向＝22日寄り付き、日経レバの売買代金は231億円と低調

22日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比12.1％減の726億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同30.2％減の433億円となっている。



個別では上場インデックスファンド海外新興国株式 <1681> 、ＮＥＸＴ 自動車・輸送機 <1622> 、ＭＡＸＩＳ米国国債７－１０年（為替ヘッジなし） <2838> 、ｉシェアーズ・コア Ｊリート ＥＴＦ <1476> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ外国株式・ＭＳＣＩ <2514> など14銘柄が新高値。ＭＡＸＩＳ日本株高配当７０ <1499> 、東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> が12.40％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 産業用金属 <1686> が4.49％高と大幅な上昇。



一方、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> は10.41％安、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> は8.50％安、純金上場信託（現物国内保管型） <1540> は8.41％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> は7.37％安、グローバルＸ ゴールド ＥＴＦ <425A> は7.07％安と大幅に下落している。



日経平均株価が385円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金231億2100万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均282億2400万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が52億3100万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が43億5800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が30億4000万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が18億4300万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が17億800万円の売買代金となっている。



株探ニュース

