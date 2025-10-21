両想い確定ですね。あなたを「本気で好きな男性」が無意識に見せる言動

好きな男性に対して「もしかして両想い？」と感じたとしても、なかなかストレートに確かめることはできないもの。

そんな時は、あらためて男性の日常の言動を観察してみましょう。

そこで今回は、あなたを「本気で好きな男性」が無意識に見せる言動を紹介します。

本心は「視線」が語ってくれる


「目は口ほどにものを言う」というように、視線には隠しきれない感情が表れるもの。

人は好意を持つ相手には自然と視線が向きやすく、それは無意識の内に起こる反応の１つです。

なので、好きな男性が人混みの中でもすぐにあなたを見つけてくれたり、あなたに話しかけられるとすぐに振り向いたりなどの仕草が頻繁に見られるなら、両想いのサインでしょう。

彼の「優しさ」はあなただけのもの？


好きな男性に対して「私にだけ親切なのかも…」という印象を持ち始めたら、それは単なる気のせいではないかも。

男性は好意を持つ女性に対して、困っているときに真っ先に助けようとしたり、些細な変化に気づいて声をかけたり、他の女性より丁寧な対応をしたりなど、自然と特別な配慮をしてしまうものだからです。

今回紹介したサインは、あくまで可能性を示すものなので、男性の一つ一つの行動に一喜一憂するのではなく、総合的に判断してみてくださいね。

