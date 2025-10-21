浮気する男が悪いんだけど…。「浮気される女」と「されない女」の決定的な違い
「浮気するほうが100％悪い」は大前提ですが、同じように恋愛しているのに、“浮気されやすい女性”と“されない女性”がいるのも事実です。そこで今回は浮気する男に振り回されないために知っておきたい、その“決定的な違い”を解説します。
男性に尽くしすぎると“主導権”を奪われる
彼に好かれたい一心で、なんでも合わせてしまう女性は“都合のいい存在”になっていることが少なくありません。男性は“追う恋”で燃える生き物。女性が自分を犠牲にして尽くすほど、男性の中には安心感が生まれ、恋愛の緊張感が薄れていきます。一方で浮気されない女性は、男性を甘やかさず「自分の時間」も大切にしています。
不安をぶつけるより、信頼を見せる
「最近冷たくない？」「他の子と仲良くしてたでしょ？」つい口にしてしまうその言葉が、実は男性の心を離す引き金に。男性は“疑われること”に強いストレスを感じます。一方で、「信頼してるよ」と言える女性は、男性に“裏切れない空気”を生み出します。
「自分の機嫌を自分で取れる」女性は浮気されにくい
浮気されない女性に共通するのは、恋愛が“人生の全て”になっていないこと。趣味や仕事、友人など自分の世界を持っている女性は、恋愛の浮き沈みに左右されにくいのです。そんな“自立した空気”に男性は惹かれ、自然と浮気心を起こさなくなる傾向があります。
浮気する男が悪いのは間違いないですが、「どう自分を保つか」で恋の行く末は変わっていくもの。ぜひ自分の恋愛スタンスを見直す際のヒントにしてみてくださいね。
🌼仕事で…、寝てた…。浮気確定の「男の言動」とは