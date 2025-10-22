秋田県湯沢市のＪＲ湯沢駅近くの民家に入り込んだクマは、２１日午後９時現在も屋内にとどまっている。

現場周辺の小学校では、保護者が登下校に付き添うなど対応に追われている。

民家は同駅の北約２５０メートルの住宅街にある。市は玄関先にハチミツや米ぬかを入れた箱わなを置き、捕獲を試みている。クマによるとみられる物音が聞こえているが、職員や猟友会も屋内の様子を確認できないでいる。

県警湯沢署などによると、周辺では２０日午前５時過ぎから、男性４人が相次いでクマに襲われて重軽傷を負った。約１キロ南の湯沢西小は体育など屋外活動の自粛を決めた。２１日の放課後、校門前には児童を迎えに来た保護者の車の長い列ができた。孫が同校に通う団体職員の女性（７０）は「うかつに外出できない状況。早く捕獲されてほしい」と不安を口にした。

新潟県魚沼市は２１日、住宅街に出没したクマへの発砲をハンターに認める「緊急銃猟」を行い、体長約７５センチのクマ１頭を駆除したと発表した。環境省によると、自治体が緊急銃猟の実施を決め、実際に発砲したのは仙台市、群馬県昭和村に次いで３例目。