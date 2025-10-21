初対面でドン引き。男性が「この子無理…」と感じる女性の特徴
初対面の男性に彼氏募集中であることをアピールする際、どんな行動をしていますか？
もし今回紹介する行動をしているなら、男性は態度に出さなくてもドン引きしている可能性があるので、ぜひ注意してみてください。
男性との交際経験が豊富であることをアピール
気になる男性には「男性からモテる」ということをアピールポイントにしたくなるでしょう。
その際、男性との交際経験が豊富ということをあまり強調しないようにしたいところ。
お会計時に財布を出す素振りさえしない
男性との食事の際、ほとんどの場合は男性の方が出してくれるかも知れません。
でも、だからと言って最初から「ごちそうさまでーす」などと支払う素振りを見せないのはNG。
「男性が出すのが当然」「私は奢ってもらうだけの価値がある」と思っているということなので、男性目線には「お高く止まっている」としか映りません。
そういう謙虚さのかけらもない態度を関係の浅い段階から出してしまうと、男性から「彼女と食事行ったところでコスパが悪い」などと思われるのが関の山です。
今回紹介した行動は「私はモテる」と自覚している女性ほどやりがちな行動と言えるので、男性から「勘違いしたイタい女性」と思われないためにも、ぜひしないように注意していきましょうね。
