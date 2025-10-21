無意識にしていない？恋愛が長続きしない女性の“やりがち習慣”
「いつも最初はうまく行っても、なぜか長続きしない…」と悩む女性は少なくありません。実は、恋愛が終わる原因の多くは“無意識の癖”。本人に悪気がなくても、男性が静かに距離を置いてしまう瞬間があるのです。そこで今回は、そんな恋愛が長続きしない女性の“やりがち習慣”を紹介します。
愛情確認してばかり
「私のこと好き？」「会いたいって言ってよ」など、つい愛情確認しくなることがあるでしょう。でも、頻度が増えるほど男性はプレッシャーを感じてしまうもの。信頼関係が築けていれば、言葉で確認しなくても愛情は感じられるはずです。
相手に尽くしすぎる
恋をすると、相手に尽くしすぎてしまうタイプの女性は、、気づけば“都合のいい存在”になっていることも。恋愛は対等であるほど長続きします。男性の予定や気分に合わせてばかりにならず、自分の時間も大切にすべきです。
「察して！」という態度
「なんで気づいてくれないの？」という不満を、言葉にせず態度で伝えていませんか？男性は察するのが苦手。遠回しな「察して！」という態度は伝わりづらく、しかも誤解を生みやすいです。結果的に「素直に伝えた方がよかった」という場面は少なくないでしょう。
恋愛が長続きしないのは愛し方の方向が少しずれているから。“男性に尽くす”よりも、“男性も自分も心地いい関係を育てる”ことを意識してみてくださいね。
🌼狙いすぎだろ…。男性が距離を置く「いい子」な女性とは